UCV vs Carabobo EN VIVO por Liga 1 MAX y Liga FUTVE en directo gratis por internet
UCV vs Carabobo se ven las caras (EN VIVO | EN DIRECTO) por la final de ida en la Liga de Venezuela. La transmisión estará disponible en Liga 1 Max y Liga FUTVE, en sus canales de YouTube. No te pierdas todos los detalles del partido.
UCV vs. Carabobo se miden (EN VIVO | EN DIRECTO) por la final de ida de la Liga de Venezuela, desde el Estadio Olímpico de la UCV. ¿Dónde se puede ver? Para seguir la transmisión de este partido debías estar conectado a la señal de LIGA 1 MAX, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV, entre otros, además de su versión de streaming. Por YouTube lo podrás ver también en Liga FUTVE. Además, no lo veas en Pelota Libre TV, señal pirata. ¿A qué hora juegan? Este duelo está pactado para el domingo 30 de noviembre desde las 5:00 p.m. (horario en Perú, una hora más será en Venezuela).
