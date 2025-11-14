Bolivia vs. Corea del Sur por amistoso. (Diseño: Christian Marlow)
Unitel transmite (EN VIVO | EN DIRECTO) el partido vs. en un . Revisa la guía de canales y horarios para disfrutar la transmisión de este partido. Canales con derechos en Bolivia: además de Unitel, puedes ver el encuentro por la señal de Fútbol Canal y FBF Play. No sigas este choque por Fútbol Libre TV. El horario de inicio del partido en suelo boliviano es a las 7:00 a.m., mientras que en territorio peruano arrancará a las 6:00 a.m. La ‘Verde’ se prepara para el repechaje al Mundial 2026 en el mes de marzo.

Bolivia vs. Corea del Sur por amistoso. (Video: Fútbol Canal)
