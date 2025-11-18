Desde el Estadio Nacional de Japón, vs. se miden EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS | STREAMING, este martes 18 de noviembre desde las 5:15 a.m. (horario en territorio peruano, con una hora más en Bolivia). ¿Qué canales pasan el partido? En Bolivia, la transmisión se verá por y Fútbol Canal; toma nota que no recomendamos buscarlo a través de Fútbol Libre TV, ya que es una señal pirata. La ‘Verde’ continúa su preparación para el repechaje intercontinental, a jugarse en marzo del 2026. ¡Depor te trae todos los detalles de este encuentro!

Bolivia vs. Japón juegan en amistoso internacional. (Video: Fútbol Canal)
