Canal Unitel EN VIVO, Bolivia vs. México en directo por amistoso vía TUDN y TV Azteca
Desde el Estadio Ramón Tahuichi Aguilera, Bolivia vs. México EN VIVO - EN DIRECTO - ONLINE, en el duelo amistoso internacional. ¿Dónde pasan el partido gratis online desde Bolivia? En este país lo podrás ver por la señal exclusiva de Unitel. ¿Estás en México? Tranquilo, podrás mirarlo TV Azteca 7, Canal 5 de Televisa, TUDN y ViX Premium. Toma en cuenta que no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV. El choque se disputará este domingo 25 de enero desde las 3:30 p.m. (horario en Bolivia, con una hora menos en Perú y dos horas menos en México).
Unitel transmite el amistoso internacional entre Bolivia vs. México. (Video: Selección Nacional de México) SOBRE EL AUTOR
Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga (Ica). Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional.