Desde el Estadio Ramón Tahuichi Aguilera, vs. EN VIVO - EN DIRECTO - ONLINE, en el duelo . ¿Dónde pasan el partido gratis online desde Bolivia? En este país lo podrás ver por la señal exclusiva de Unitel. ¿Estás en México? Tranquilo, podrás mirarlo TV Azteca 7, Canal 5 de Televisa, TUDN y ViX Premium. Toma en cuenta que no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV. El choque se disputará este domingo 25 de enero desde las 3:30 p.m. (horario en Bolivia, con una hora menos en Perú y dos horas menos en México).

Unitel transmite el amistoso internacional entre Bolivia vs. México. (Video: Selección Nacional de México)
Unitel transmite el amistoso internacional entre Bolivia vs. México. (Video: Selección Nacional de México)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga (Ica). Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional.

TAGS RELACIONADOS