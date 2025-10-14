Unitel EN VIVO, transmiten el partido vs. EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS, por un . Revisa la guía de canales y horarios para disfrutar la transmisión de este partido. Canales con derechos en Bolivia: además de Unitel, podrás ver el encuentro por la señal de Fútbol Canal y FBF Play. No sigas este choque por Fútbol Libre TV. El horario de inicio del partido en suelo boliviano es a las 1:00 p.m., mientras que en territorio peruano arrancará a las 12:00 p.m. Depor te ofrecerá todos los detalles de la transmisión en su página web.

Bolivia vs. Rusia por amistoso. (Video: Fútbol Canal)
Bolivia vs. Rusia por amistoso. (Video: Fútbol Canal)

TAGS RELACIONADOS