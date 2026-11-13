se enfrentaron con la transmisión para todo el pueblo uruguayo de DSports, disponible en el servicio de DIRECTV y DGO, además de AUF TV en su alternativa de streaming de paga. Toma nota: no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV ni Pelota Libre TV, páginas webs piratas. ¿En dónde se jugó? El partido tuvo lugar en , este viernes 13 de noviembre desde las 8:00 p.m. en horario de Uruguay y Argentina, con dos horas menos en Perú, Colombia y Ecuador. ¿Y dónde se pudo ver en Argentina? Este cruce fue transmitido en suelo argentino vía TyC Sports, TyC Sports Play, Telefe y Mi Telefe.

Argentina vs. Uruguay se enfrentan en amistoso internacional FIFA, con la transmisión de TyC Sports, TyC Sports Play, Telefe, Mi Telefe, DIRECTV, DGO, DSports, AUF TV y Antel TV. (Video: Selección Argentina)
Argentina vs. Uruguay se enfrentan en amistoso internacional FIFA, con la transmisión de TyC Sports, TyC Sports Play, Telefe, Mi Telefe, DIRECTV, DGO, DSports, AUF TV y Antel TV. (Video: Selección Argentina)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.

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