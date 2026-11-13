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Uruguay vs. Argentina (2-1): resumen completo, video y mejores jugadas del amistoso
Uruguay vs. Argentina (2-1): resumen completo, video y mejores jugadas del amistoso
En un duelo lleno de emociones, Uruguay superó 2-1 a Argentina y se llevó una importante victoria. La ‘Celeste’ encontró dos goles en el complemento y resistió el intento de remontada de su rival. Repasa aquí las mejores acciones del partido.
Uruguay vs. Argentina se enfrentaron con la transmisión para todo el pueblo uruguayo de DSports, disponible en el servicio de DIRECTV y DGO, además de AUF TV en su alternativa de streaming de paga. Toma nota: no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV ni Pelota Libre TV, páginas webs piratas. ¿En dónde se jugó? El partido tuvo lugar en La Bombonera, este viernes 13 de noviembre desde las 8:00 p.m. en horario de Uruguay y Argentina, con dos horas menos en Perú, Colombia y Ecuador. ¿Y dónde se pudo ver en Argentina? Este cruce fue transmitido en suelo argentino vía TyC Sports, TyC Sports Play, Telefe y Mi Telefe.
Argentina vs. Uruguay se enfrentan en amistoso internacional FIFA, con la transmisión de TyC Sports, TyC Sports Play, Telefe, Mi Telefe, DIRECTV, DGO, DSports, AUF TV y Antel TV. (Video: Selección Argentina) SOBRE EL AUTOR
Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.