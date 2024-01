Uruguay vs. Chile se enfrentan (EN VIVO / EN DIRECTO / ONLINE / TV) este sábado 27 de enero, por la fecha 3 del Grupo B del Preolímpico Sub-23. El compromiso tendrá lugar en el Polideportivo Misael Delgado y arrancará desde las 6:00 de la tarde (hora peruana, 8:00 p.m. en tierras chilenas y uruguayas), bajo la transmisión de los canales DSports (DIRECTV) y TVN para toda América Latina. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Engánchate al minuto a minuto más completo de todos, así como conoce la programación de este partidazo por Depor. No te lo puedes perder.

La Selección Chilena cayó 1-0 en su debut ante la Selección Peruana. (Video: Conmebol)





Uruguay vs. Chile: posibles alineaciones

Uruguay: R. Rodríguez; Mateo Ponte, Nicolás Marichal, S. Homenchenko, V. Rodríguez; R. Chagas, César Araújo; Thiago Palacios, M. Abaldo, J. de los Santos; L. Rodríguez.

Chile: Reyes; Gutiérrez, Vásquez, Vidal, V. Pizarro; Pérez, Arriagada, Assadi; Gutiérrez, Cepeda, Alfaro.