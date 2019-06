¡Partidazo en Arena Lublin! Uruguay vs. Ecuador se enfrentan por octavos de final de Mundial Sub 20 2019

Uruguay y Ecuador chocan EN VIVO, TV ONLINE y STREAMING vía DirecTV Sports EN DIRECTO por la ronda de octavos de final del Mundial Sub 20 de Polonia 2019. No te lo pierdas. Sigue el minuto a minuto por Depor.com. Podrás disfrutar LIVE HD de este vibrante encuentro en Arena Lublin a partir de las 10:30 horas territorio peruano y en México. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV que te presentaremos a continuación.



Duelo sudamericano en esta instancia del Mundial Sub 20 en Polonia, lo que asegura presencia de esta parte del mundo en cuartos de final. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados de este cotejo.

Uruguay vs. Ecuador - horarios en el mundo

10:30 horas en Perú, Colombia, Ecuador, México y Estados Unidos (Chicago) (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

11:30 horas en Venezuela, Bolivia

12:30 horas en Argentina, Paraguay, Chile, Uruguay, Brasil (Sao Paulo, Río de Janeiro y Brasilia)

17:30 horas en España, Italia, Francia, Alemania

Este duelo será transmitido por la señal de DirecTV Sports en Sudamérica. En México y Centroamérica por TDN. En Estados Unidos vía Fox Sports 2 y Univisión Deportes. Streaming internacional por Fanatiz USA y DailyMotion.



Cuatro meses después de su enfrentamiento en el Sudamericano Sub-20 de Chile, Uruguay y Ecuador miden sus fuerzas en Lublin el lunes por un puesto en cuartos de final del Mundial de Polonia.



El choque entre la 'Celestita' y la 'Mini-Tri' asegura que al menos una de las cuatro selecciones sudamericanas presentes en octavos de final se despedirá en esa ronda, pero también es seguro que al menos una de las cuatro estará en cuartos.



El combinado 'charrúa' de Gustavo Ferreyra parte como favorita a pesar de la condición de campeón de Sudamérica de la categoría de la 'Mini-Tri'. No en vano, Ecuador hincó la rodilla ante Uruguay en los dos duelos que mantuvieron en Chile (3-1 y 1-0).



Pero el director técnico uruguayo no considera que eso sea un elemento a favor de los suyos. "No creo que el haber ganado en el Sudamericano influya. Este va a ser un partido totalmente nuevo, diferente. Ellos mantienen a la mayoría de jugadores del Sudamericano, nosotros pudimos incorporar jugadores que están rindiendo a un gran nivel", explicó Ferreyra este domingo en conferencia de prensa.



Pero además, Uruguay encara los octavos como una de los dos únicas selecciones en haber hecho pleno de victorias en la fase de grupos. Sus contundentes victorias ante Noruega (3-1), Honduras (2-0) y Nueva Zelanda (2-0) conceden a Uruguay la condición de aspirante a conquistar su primer título mundial de la categoría tras los subcampeonatos de 1997 y 2013.



"En estas instancias los rivales son muy parejos y los partidos se definen por detalles, y seguramente no por grandes diferencias", añadió Ferreyra.



"Ecuador sabemos que va a ser un partido durísimo, difícil, tienen muy buen juego colectivo, de hecho es el campeón de América, señaló el técnico uruguayo, quien no confirmó la titularidad del delantero perteneciente al Atlético de Madrid Nicolás Schiappacasse, aún con molestias físicas.



"En las próximas horas vamos a tener la confirmación de que seguramente lo vamos a tener a la orden", tranquilizó Ferreyra.



Más problemas pasó Ecuador para meterse en octavos. El equipo de Jorge Célico mantuvo una trayectoria irregular en la primera fase con un empate ante Japón, una derrota ante Italia y una victoria ante México, y logró la clasificación por su mejor diferencia de goles respecto a los otros terceros de cada llave.



"Fue duro, muy, muy trabajosa esta primera etapa, pero primero satisfecho por el rendimiento de los jugadores, y obviamente más que satisfecho con la clasificación", reconocía Célico, cuyo equipo buscará clasificar a cuartos de un Mundial Sub-20 por primera vez en la historia.



Ante Uruguay deberá aparecer Leonardo Campana, máximo realizador del clasificatorio con seis goles, pero que acumula 270 minutos sin ver puerta en Polonia, incluido un penal en el primer partido ante Japón.



El ganador del duelo se medirá en cuartos con el ganador del Francia vs. Estados Unidos. Ucrania vs. Panamá y Senegal vs. Nigeria serán los otros dos partidos de octavos el lunes.



Con información de AFP

