Estados Unidos vs. Uruguay por amistoso FIFA. (Diseño: Christian Marlow)
Estados Unidos vs. Uruguay por amistoso FIFA. (Diseño: Christian Marlow)

vs. se enfrentan (EN VIVO | EN DIRECTO) en el Raymond James Stadium, en por la fecha FIFA. ¿A qué hora juegan? Este duelo está pactado para el martes 18 de noviembre del 2025 desde las 7:00 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Uruguay, Argentina, Chile y Brasil). ¿En qué canales se transmitirá este partido? Para seguir la transmisión, los hinchas del fútbol se conectarán a la señal de AUF TV y DSports (DIREDTV y DGO). Ojo, no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata.

Uruguay vs. Estados Unidos. (Video: AUF TV)
Uruguay vs. Estados Unidos. (Video: AUF TV)

TAGS RELACIONADOS