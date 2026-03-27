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Uruguay vs. Inglaterra EN VIVO vía AUF TV y ESPN: transmisión de amistoso FIFA
Uruguay vs. Inglaterra se enfrentan (EN VIVO | EN DIRECTO) desde el Wembley Stadium, en amistoso internacional por la fecha FIFA. ¿A qué hora juegan? Este duelo está pactado para el viernes 27 de noviembre del 2025 desde las 2:45 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Uruguay, Argentina, Chile y Brasil). ¿En qué canales se transmite este partido? Para seguir la transmisión, los hinchas del fútbol se conectarán a la señal de AUF TV y ESPN, siendo posible verlo vía streaming por Disney Plus. Ojo, no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata.
Uruguay vs. Inglaterra se enfrentan en un amistoso. (Video: AUF) SOBRE EL AUTOR
Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.