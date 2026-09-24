vs. juegan EN VIVO y EN DIRECTO, por un amistoso internacional por una . ¿En qué canales ver la transmisión de este partido? En toda Latinoamérica, el duelo se podrá ver por la señal de DSports, disponible en DIRECTV y por streaming en su plataforma de DGO, mientras que en suelo uruguayo se mirará vía AUF TV. Ojo, no lo busques por Fútbol Libre TV, ya que es una señal pirara que no recomendamos. ¿A qué hora inicia el encuentro? A las 5:05 a.m. en Perú, con dos horas más en Paraguay, Brasil, Argentina y Uruguay, y siete horas más en España, de este jueves 24 de septiembre en el Q&A Stadium Miyagi de la ciudad de Rifu.

Uruguay vs. Japón: transmisión vía AUF TV y DIRECTV (DSports). (Video: @aufoficial)
Uruguay vs. Japón: transmisión vía AUF TV y DIRECTV (DSports). (Video: @aufoficial)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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