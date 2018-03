Luis Suárez es uno de los mejores centrodelanteros del mundo. Lo demuestra fecha a fecha con el Barcelona, aunque esta ocasión le ha tocado lucirse en el Uruguay vs. República Checa tras marcar el primero y festejar así su gol número 50 con La Celeste.



En el marco de la China Cup 2018, partido de semifinales, Luis Suárez marcó el 1-0 tras la gran ejecución de un penal. Como es habitual en La Celeste, el crack charrúa tomó la pelota y con un disparo imposible puso en ventaja a su selección.



Como era de esperarse, el gol de Suárez en el República Checa vs. Uruguay no tardó en hacerse viral con el paso de los minutos. Los hinchas del fútbol destacaron la calidad del crack uruguayo, que promete ser una de las mejores atracciones en el Mundial Rusia 2018.



¡Y llegó el segundo!

Cuando Uruguay ya ganaba 1-0, Cavani apareció a los 37 minutos para marcar el 2-0 y liquidar así las cosas. El crack del PSG recibió en el área de República Checa y lejos de buscar su mejor perfil y perder minutos, Cavani no tardó en lucirse con una espectacular chalaca que ya da la vuelta al planeta.