Venevision EN VIVO - dónde ver juego Venezuela vs. Colombia por Fútbol TV y TLT Play Online
Un partido que puede quedar en la historia para la Vinotinto. Este martes 9 de septiembre, a partir de las 7:30 p.m. hora de Caracas, Venezuela chocará ante Colombia por la clasificación al Repechaje del Mundial 2026. La Vinotinto necesita de un triunfo ante los cafeteros para clasificarse al repechaje mundialista, en búsqueda de la primera clasificación en su historia a una Copa del Mundo de fútbol. La transmisión de este encuentro estará a cargo de Venevisión y aquí podrás seguir el minuto a minuto del encuentro.
Venevisión EN VIVO - dónde ver Venezuela vs. Colombia por Eliminatorias 2026 (Video: @FCFSeleccionCol) SOBRE EL AUTOR
Piero Hatto es un periodista y analista SEO del Diario El Comercio, con más de 8 años de experiencia en medios como Depor, Deporte Total, y Willax TV. Especializado en la creación de contenido en español e inglés sobre deportes, política, ciencia, tecnología y actualidad, para audiencias como México, Estados Unidos, España.