Transmisión de Venevisión para ver el partido de Venezuela vs. Colombia, de la última fecha de Eliminatorias al Mundial 2026. (Foto: @SeleVinotinto / Composición Depor)
Un partido que puede quedar en la historia para la Vinotinto. Este martes 9 de septiembre, a partir de las 7:30 p.m. hora de Caracas, Venezuela chocará ante Colombia por la clasificación al Repechaje del Mundial 2026. La Vinotinto necesita de un triunfo ante los cafeteros para clasificarse al repechaje mundialista, en búsqueda de la primera clasificación en su historia a una Copa del Mundo de fútbol. La transmisión de este encuentro estará a cargo de Venevisión y aquí podrás seguir el minuto a minuto del encuentro.

Venevisión EN VIVO - dónde ver Venezuela vs. Colombia por Eliminatorias 2026 (Video: @FCFSeleccionCol)
