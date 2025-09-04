Por la fecha 17 de las , vs. se enfrentarán EN VIVO y EN DIRECTO este jueves 4 de septiembre a partir de la 6:30 p.m. (hora de Perú, Colombia y Ecuador; una hora más en Bolivia, Chile o Venezuela y dos más en Argentina, Paraguay, Brasil y Uruguay). Sigue la transmisión de Venevisión y TV Pública en Venezuela, mientras que canales como TyC Sports en toda la Argentina. Por su parte, en Perú lo verás por la señal de GOLPERU. Aquí conocerás cada detalle, incidencia, goles y minuto a minuto del partido.

Argentina vs. Venezuela por las Eliminatorias 2026 | VIDEO: CONMEBOL
Argentina vs. Venezuela por las Eliminatorias 2026 | VIDEO: CONMEBOL
SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo egresado de la Universidad San Martín de Porres. Con experiencia en televisión, radio, medios digitales y prensa escrita. Ha trabajado en ATV, Latina, Radio Ovación y más, participando en coberturas de eventos nacionales e internacionales. Se ha desempeñado como reportero, redactor, panelista y creador de contenido digital.

TAGS RELACIONADOS