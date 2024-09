Por los tres puntos. Venezuela vs. Bolivia se enfrentan (EN VIVO | EN DIRECTO) por las Eliminatorias al Mundial 2026. El duelo correspondiente a la fecha 7 se disputará este jueves 5 de setiembre desde el estadio Municipal El Alto desde las 4:00 p.m. (horario venezolano y boliviano). ‘La Vinotinto’ afronta un reto de altura con el afán de escalar posiciones; mientras que los locales, quieren lograr su segunda victoria en el certamen. Este duelo será visto en las señales de Venevisión y ByM Sports para el país de Venezuela. En Bolivia, el cotejo estará disponible en Tigo Sports En Perú, Movistar Deportes llevará las acciones hacia sus hogares junto a Latina Televisión. Asimismo, recomendamos no buscarlo en Futbol Libre TV ni Pelota Libre, señales piratas. No te pierdas el minuto a minuto de este encuentro en la web de Depor.

Bolivia venció a Perú en su último duelo como local. (Video: Conmebol)