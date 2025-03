En el marco de la fecha 13, Venezuela vs. Ecuador se miden EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO este viernes por las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, en un partido que se celebrará en el Estadio Rodrigo Paz Delgado. Depor te ofrecerá el minuto a minuto más completo, con todos los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas e incidencias, así que más te vale no perdértelo. Gracias a la transmisión de Venevisión, ByM Sport, ECDF, Zapping, Teleamazonas y Movistar Deportes, el encuentro entre ambas escuadras está pactado para jugarse a partir de las 4:00 p.m. (hora de Perú, Colombia y Ecuador). Si estás en Bolivia, Paraguay o Venezuela, el duelo se disputará una hora más tarde, a las 5:00 de la tarde; mientras que en Argentina, Chile, Brasil y Uruguay está programado para las 6:00 p.m del 21 de marzo. En esta misma línea, te recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. ¡Imposible perdértelo!

Venezuela vs. Ecuador juegan por la fecha 13 de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026 (Video: @SeleVinotinto).