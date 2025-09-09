Bolivia dio el gran golpe en la última jornada de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 al vencer 1-0 a Brasil en la altura de El Alto y quedarse con el séptimo puesto de la tabla, que otorga un lugar en el repechaje internacional. El gol de la clasificación llegó a través de Miguel Terceros, quien convirtió de penal en el cierre del primer tiempo para sellar una histórica victoria ante la ‘Canarinha’, que terminó quinta con 28 puntos. La Verde alcanzó las 20 unidades y superó a Venezuela, que dependía de sí misma, pero cayó goleada 6-3 en casa frente a Colombia, quedando fuera de carrera y viendo truncado su sueño de jugar su primer Mundial. Con este resultado, Bolivia disputará en marzo próximo un hexagonal en México junto a selecciones de Concacaf, Asia, África y Oceanía, buscando uno de los últimos cupos a la Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá y México 2026, a la que no asiste desde 1994.