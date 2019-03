Con Piqué y Xavi: la gran convocatoria de Cataluña para amistoso contra Venezuela

Tras salir del combinado español, Gerard Piqué tiene la mira en Cataluña. No obstante, todo no es felicidad para su nuevo conjunto fuera del Barcelona. Y es que el técnico catalán, Gerard López, entiende que Valladolid, Rayo Vallecano y Huesca hayan decidido no ceder a sus jugadores para el partido amistoso del próximo lunes ante Venezuela.

Durante la presentación de la lista de 20 futbolistas con Gerard Piqué y Xavi Hernández, que se ampliará a 22 antes del encuentro con Selección de Venezuela , el DT de Cataluña comentó que en las últimas semanas tenían 'OK' tanto de los jugadores como de los entrenadores de esos tres equipos.

"Puede ser que se haya producido un efecto dominó. Es respetable su decisión, pero hubiera sido más fácil conocer la decisión un poco antes y no a media hora de que se anunciara la lista", sostuvo en la previa del duelo contra Venezuela.

Se refería de esta manera a las ausencias conocidas de Jordi Masip, Rubén Alcaraz y del técnico Sergio González; de los jugadores del Rayo, Alex Moreno y Alberto García, así como las de los futbolistas del Huesca, Enric Galego y Alex Gallar, que se conocieron este miércoles.

La lista de Cataluña queda así, a la espera que se sumen los reemplazos de los jugadores del Huesca: Isaac Becerra (Nastic) Tarragona), Edgar Badia (Elche); Martín Montoya (Brighton), Gerard Piqué (FC Barcelona), Marc Bartra (Betis), Aleix Vidal (Sevilla), Didac Vila (Espanyol), Marc Cucurella (Eibar), Marc Muniesa (Girona); Víctor Sánchez (Espanyol), Xavi (Al Sadd), Pere Pons (Girona), Oscar Melendo (Espanyol), Joan Jordán (Eibar), Alex Granell (Girona), Oriol Romeu (Southampton), Aleix García (Girona); Sergio García (Espanyol), Bojan Krkic (Stoke) y Marc Cardona (Eibar).



(Fuente: EFE)

