Xavi rompe la ilusión de Venezuela: el mensaje en que confirma su ausencia en amistoso con Cataluña

Venezuela y Cataluña jugarán este lunes en Barcelona en el marco de un nuevo amistoso de fecha FIFA. Xavi Hernández estaba llamado a ser una de las principales atracciones del partido, sin embargo, el propio volante ha confirmado su ausencia en el evento. Los compromisos con su club en Qatar no lo dejan.



"Lamento anunciar que finalmente no podré estar en Montilivi para el Catalunya-Venezuela de mañana. Mis compromisos con mi club no me lo han permitido", comenzó Xavi escribiendo en su cuenta de Instagram.



"Muchas gracias a la Federació Catalana y especialmente al presidente Soteras, a Carles Domènech y a Gerard López por el interés mostrado para que estuviera en Girona. Ojalá la próxima vez pueda estar allí con vosotros. En Qatar tendréis al primer de los aficionados animando a nuestra selección. Visca Catalunya!", agregó.

No es la única baja para el Venezuela vs Cataluña

Xavi se suma a las ya conocidas bajas de Jordi Masip, Rubén Alcaraz y del técnico Sergio González de Valladolid; de los jugadores del Rayo, Alex Moreno y Alberto García, así como las de los futbolistas del Huesca, Enric Galego y Alex Gallar. Ninguno de ellos recibió permiso de sus equipos.



La lista de Cataluña para el partido ante Venezuela queda así: Isaac Becerra (Nastic) Tarragona), Edgar Badia (Elche); Martín Montoya (Brighton), Gerard Piqué (FC Barcelona), Marc Bartra (Betis), Aleix Vidal (Sevilla), Didac Vila (Espanyol), Marc Cucurella (Eibar), Marc Muniesa (Girona); Víctor Sánchez (Espanyol), Pere Pons (Girona), Oscar Melendo (Espanyol), Joan Jordán (Eibar), Alex Granell (Girona), Oriol Romeu (Southampton), Aleix García (Girona); Sergio García (Espanyol), Bojan Krkic (Stoke) y Marc Cardona (Eibar).



Venezuela vs Cataluña se medirán este lunes 25 de marzo en el estadio de Montilivi. El inicio del choque tiene como horario marcado las 4 de la tarde (hora de Perú y 5:00 p.m. en Venezuela). El canal del amistoso será TLT (solo Venezuela).

