El ocaso de la era Xavi Hernández en el FC Barcelona ha llegado, y lo hace con una dignidad que solo un verdadero hombre de club podría mostrar. Tras dos temporadas y media al mando del conjunto azulgrana, el egarense se despide “con la conciencia tranquila” y con un “aprendizaje tremendo” de una experiencia que califica como “espectacular”. En la previa del último partido de LaLiga contra el Sevilla, el DT habló abiertamente sobre su salida, dejando claro que, aunque los objetivos de esta temporada no se cumplieron, el trabajo realizado ha sido notable.

“Hoy lo hablaba con el ‘staff’ y los jugadores, creo que podemos estar orgullosos, porque no era una situación fácil. Lo hemos dado todo. Hemos sido hombres de club y entendido y adaptado a algunas situaciones muy adversas,” declaró en rueda de prensa con una serenidad que refleja su carácter.

Los últimos días han sido complicados para el técnico, quien, tras reunirse con el presidente Joan Laporta, comprendió que su tiempo en el banquillo azulgrana había llegado a su fin. “El presidente me transmitió sus razones por las que considera que el club necesita un cambio de rumbo, un cambio de entrenador, y a mí solo me queda aceptarlo y respetarlo, porque él es quien toma todas las decisiones,” explicó Xavi, sin ningún reproche para el directivo.

Con palabras de gratitud hacia Laporta por haberle brindado la oportunidad de entrenar al equipo de su vida, Xavi se mostró siempre agradecido y positivo. "Quiero irme tranquilo y en paz," insistió, y dedicó palabras especiales al vicepresidente deportivo, Rafa Yuste, "un hombre muy especial que nos ha transmitido confianza hasta el último momento."





Sin problemas de contrato





Respecto al año de contrato que aún le quedaba, Xavi aseguró que “no habrá ningún problema” en resolverlo, aunque no quiso entrar en detalles. Su deseo de volver algún día al Barça quedó claro, aunque sin especificar si lo haría como entrenador o en otro rol dentro del club. “Me gusta estar en el Barça, trabajar en el Barça. Y no me cierro la puerta, al contrario, ojalá pueda volver,” expresó con la esperanza que caracteriza a los que aman profundamente sus colores.

La rueda de prensa fue un reflejo del hombre que es Xavi Hernández: íntegro, respetuoso y profundamente comprometido con los valores del FC Barcelona. “He tenido que tomar decisiones muy importantes, no me arrepiento de nada. He sido muy honesto y sincero. He dado lo máximo de mí, hemos trabajado con mucho honor y mucho amor a este club,” afirmó antes de despedirse con un emotivo “Visca el Barça”.

El ciclo de Xavi se cierra, pero deja una huella imborrable y una puerta abierta para un futuro retorno. Mientras tanto, el FC Barcelona se prepara para un nuevo capítulo, con la esperanza y el deseo de que este no sea un adiós definitivo, sino un hasta pronto para uno de sus hijos más ilustres.





La carrera de Xavi Hernández como DT





Después de retirarse como jugador, Xavi se embarcó en su camino como entrenador. En ese entonces, el DT comenzó su formación en la cantera del Barcelona, adquiriendo experiencia y conocimientos mientras trabajaba con talentos. Posteriormente, continuó su desarrollo como técnico al tomar las riendas del equipo Al-Sadd en Qatar, donde rápidamente dejó su huella al guiar al club a varios títulos de liga y copa.

Con su profundo conocimiento del juego y su compromiso con los principios del Barcelona, Xavi Hernández se ganó el respeto y la admiración tanto dentro como fuera del campo. Es así que en noviembre de 2021 se convierte en técnico azulgrana en reemplazo del neerlandés Ronald Koeman. Ganó un título de LaLiga.

Xavi Hernández tenía contrato como DT del Barcelona hasta el 30 de junio de 2025. (Foto: Getty Images)

