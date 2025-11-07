vs. juegan EN VIVO y EN DIRECTO por la segunda jornada de la fase de grupos del . Para seguir la transmisión de este partido, deberás conectarte a la señal de DSports, disponible en toda Latinoamérica por DIRECTV y DGO, además de la opción de streaming por FIFA+. En Venezuela se verá por Televen; ojo, no te recomendamos buscarlo en Pelota Libre TV. Este duelo estuvo pactado para el viernes 7 de noviembre desde las 9:30 a.m. (horario en Venezuela, con una hora menos en Perú, Colombia y Ecuador) y se disputará en el ASPIRE Academy Pitch 5. Con Depor podrás vivir todos los detalles de este compromiso.

Venezuela vs. Egipto EN VIVO por Televen, DIRECTV y Fútbol Libre TV: mira Mundial Sub-17 gratis. (Video: DSports)
Venezuela vs. Egipto EN VIVO por Televen, DIRECTV y Fútbol Libre TV: mira Mundial Sub-17 gratis. (Video: DSports)

