vs. juegan EN VIVO y EN DIRECTO, por un amistoso internacional por una . ¿En qué canales ver la transmisión de este partido? En territorio venezolano se podrá ver a través de Televen. Ojo, no lo busques por Fútbol Libre TV, ya que es una señal pirara que no recomendamos. ¿A qué hora inicia el encuentro? A las 5:25 a.m. en Perú, con dos horas más en Paraguay, Brasil, Argentina y Uruguay, además de una hora más en Venezuela, es decir 6:25 a.m. y siete horas más en España, de este lunes 28 de septiembre en el Estadio Edion Peace Wing de Hiroshima.

Venezuela vs. Japón: transmisión de Televen por un amistoso internacional. (Video: @selevinotinto)
Venezuela vs. Japón: transmisión de Televen por un amistoso internacional. (Video: @selevinotinto)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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