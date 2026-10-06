vs. juegan EN VIVO y EN DIRECTO, por un . ¿En qué canales ver la transmisión de este partido? En Venezuela, el duelo se podrá ver por la señal de Televen. Ojo, no lo busques por Fútbol Libre TV, ya que es una señal pirata que no recomendamos. ¿A qué hora inicia el encuentro? A las 12:00 p.m. en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil, una hora menos en México y siete horas más en Jordania. El partido se disputará este martes 6 de octubre.

Venezuela vs. Jordania se enfrentarán en amistoso internacional. (Video: FVF)
Venezuela vs. Jordania se enfrentarán en amistoso internacional. (Video: FVF)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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