¿Dónde ver Venezuela vs. Turquía, por un nuevo amistoso internacional? ¿En qué canal transmiten el partido? Para Latinoamérica, estos serán los canales con derechos para transmitir este encuentro que se jugó el sábado 6 de junio del 2026: ESPN, a través de Disney Plus; y en territorio venezolano lo verás por Televen, Venevisión y Simple TV. Un detalle a tomar en cuenta: Fútbol Libre TV es considerado una señal pirata, por lo que no lo recomendamos como medio para ver este encuentro. Vive todos los detalles en Depor desde las 5:00 p.m., según el horario en Perú, con una hora más en Venezuela.
¿A qué hora juegan Venezuela vs. Turquía en Perú?
Venezuela vs. Turquía está programado para este sábado 6 de junio desde la 5:00 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. Mientras que en Bolivia a las 6:00 p.m.; en Argentina, Uruguay y Paraguay a las 7:00 p.m.; en México a las 4:00 p.m.; y en España a las 12:00 a.m. del sábado.
¿A qué hora juegan Venezuela vs. Turquía en Venezuela?
Por su parte, en el país venezolano, el duelo está pactado para comenzar a las 6:15 p.m. Este duelo formará parte de la preparación del equipo turco que participará en la próxima Copa del Mundo 2026.
¿En qué canales ver Venezuela vs. Turquía en Perú?
Venezuela vs. Turquía se disputará en el Inter&Co Stadium, en Estados Unidos, con la transmisión de ESPN, para todo el territorio latinoamericano, pero solo a través de su plataforma de streaming Disney Plus.
¿En qué canales ver Venezuela vs. Turquía en Venezuela?
El importante duelo de medición, contará con la transmisión exclusiva de Televen, Venevisión y Simple TV, para todo el territorio venezolano. Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.