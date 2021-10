Argentina vs. Uruguay EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego por la jornada 5 de las Eliminatorias Qatar 2022, este domingo 10 de octubre desde las 6:30 p.m. (hora peruana). La transmisión de uno de los partidos más atractivos de hoy estará a cargo de TyC Sports, Canal 7 TV Pública, VTV y Movistar Plus. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

Tras empatar sin goles en su visita a Paraguay, Argentina, liderada por Lionel Messi, recibirá a Uruguay, que también obtuvo el mismo resultado en su reciente duelo, frente a Colombia. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Estadio Monumental Antonio Vespucio Liberti.

Argentina vs. Uruguay: horarios del partido y canales

México - 6:30 p.m. - Blue To Go Video Everywhere y Sky HD

Perú - 6:30 p.m. - Movistar Plus

Ecuador - 6:30 p.m. - El Canal del Fútbol

Colombia - 6:30 p.m. - Caracol

Bolivia - 7:30 p.m. - Tigo Sports

Venezuela - 7:30 p.m. - La Tele Tuya

Paraguay - 7:30 p.m. - Tigo Sports

Chile - 8:30 p.m. - TNT Sports

Argentina - 8:30 p.m. - TyC Sports y Canal 7 TV Pública

Uruguay - 8:30 p.m. - VTV

Brasil - 8:30 p.m. - SporTV 3, Canais Globo, NOW NET y Claro

España - 1:30 a.m. (lunes 11 de octubre) - Movistar+ y Movistar Liga de Campeones 1

El elenco argentino que dirige Lionel Scaloni se mantuvo como escolta del líder Brasil, pese al resultado en blanco registrado en su última presentación en Asunción, que le permitió mantener el invicto de 23 partidos desde la última derrota en la semifinal de la Copa América 2019, cuando cayó 2-0 ante la ‘Canarinha’ en Belo Horizonte.

“Tenemos dos partidos por delante todavía y la verdad que son rivales complicados (el jueves próximo recibe a Perú también en Buenos Aires). Tenemos que andar gestionando los minutos de los jugadores y es importante que se puedan recuperar”, señaló Lionel Scaloni con respecto al futuro de la ‘Albiceleste’.

Para este compromiso, el entrenador tiene previsto un cambio de laterales con los ingresos de Gonzalo Montiel y Nicolás Tagliafico en reemplazo de Nahuel Molina Lucero y Marcos Acuña, este último que salió lesionado del duelo del último jueves ante Paraguay en Asunción.

Otra de las modificaciones sería el ingreso de Lautaro Martínez, que no fue ni al banco de relevos en el duelo ante los guaraníes por precaución e ingresaría por Joaquín Correa en la ofensiva argentina.

De esta manera, las únicas dos dudas para la formación inicial estarían en el mediocampo: Alejandro ‘Papu’ Gómez o Giovani Lo Celso y Guido Rodríguez o Leandro Paredes, de acuerdo al tipo de formación que pretenda Scaloni para el duelo rioplatense.

Por el lado de Uruguay, la ‘Celeste’ viaja a Buenos Aires con la necesidad de un triunfo para ratificar su cuarto lugar en las eliminatorias con 16 unidades, sólo dos por delante de Colombia en la última plaza que otorga pasaporte directo a Catar 2022.

Para este duelo, el entrenador Oscar Washington Tabárez tendrá tres bajas confirmadas: Rodrigo Bentancur por acumulación de tarjetas amarillas y los lesionados Giorgian De Arrascaeta y José María Giménez.

“Lo de Giorgian es algo en el recto anterior, no sabemos de la gravedad. Por mi experiencia tener un problema muscular a menos de tres días antes de un partido complica. Josema tiene un problema en el aductor “, detalló Tabárez tras el empate como local ante Colombia del jueves pasado.

Una de las incógnitas para el cruce ante Argentina es la presencia del goleador Luis Suárez, que sólo pudo disputar 45 minutos ante los colombianos y tuvo que ser reemplazado tras un duro choque con Yerry Mina. Casi con seguridad el jugador del Atlético de Madrid estará en el once inicial, pero la alternativa es Bruno Rodríguez.

Argentina vs. Uruguay: probables alineaciones

Argentina: Emiliano Martínez, Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico, Angel Di María, Rodrigo de Paul, Guido Rodríguez o Leandro Paredes, Gio Lo Celso o Papu Gómez, Lionel Messi y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

Uruguay: Fernando Muslera, Nahitan Nández, Ronald Araújo, Diego Godín, Matías Viña; Federico Valverde, Matías Vecino, Nicolás de la Cruz, Gastón Pereiro, Luis Suárez o Bruno Rodríguez y Darwin Núñez. DT: Oscar Washington Tabárez.

Con información de EFE.





