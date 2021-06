¿Cómo y dónde ver Argentina - Bolivia en directo online? En la última jornada del grupo A de la Copa América , la ‘albiceleste’, ya clasificada a cuartos de final, choca ante los altiplánicos que buscan despedirse del torneo con la frente en alto. El partido será transmitido vía TyC Sports y TV Pública , por eso aquí te mostraremos los links para que puedas seguir este partido de fútbol en vivo online y gratis .

Ya en los cuartos de final, Argentina afrontaría el partido contra Bolivia , en la Arena Pantanal, hasta al menos con cinco cambios en su formación habitual. La titularidad de Lionel Messi es una incógnita, y el misterio sólo se resolverá cuando el equipo emprenda el viaje a Cuiabá desde Buenos Aires la tarde de hoy.

La última vez que ambos combinados se vieron las caras en una Copa América fue en la Copa Centenario 2016, en Estados Unidos, una goleada 3-0 de la Albiceleste en Seattle, en la que Messi estuvo en el banco en la primera mitad.

Seis jugadores en Argentina han visto la tarjeta amarilla en la fase de grupos, y una más ante Bolivia es sinónimo de suspensión para los cuartos de final. El golero Emiliano Martínez, el defensor Lucas Martínez Quarta, los volantes Leandro Paredes, Giovani Lo Celso y Joaquín Correa, y el ariete Lautaro Martínez son los amonestados, y para el técnico Lionel Scaloni son las cartas a cuidar pensando en lo que sigue.

Por su parte, la eliminada Bolivia saldrá a encarar la última batalla en la Copa América 2021, un duelo desigual contra la Argentina de Messi empeñado en un cierre sin sorpresas a la espera de los cuartos de final.

La Verde sueña con hacerle daño a la Albiceleste en Cuiabá, una titánica tarea que en 15 juegos históricos de Copa América entre ambas selecciones solo dos (1963 y 1979, en La Paz) las ha podido cumplir, en tanto que Argentina ha salido victoriosa en 11.

Argentina - Bolivia: probables alineaciones del partido por Copa América

Argentina: Emiliano Martínez o Franco Armani - Nahuel Molina, Nicolás Otamendi, Germán Pezzella, Marcos Acuña - Rodrigo De Paul, Guido Rodríguez, Exequiel Palacios - Lionel Messi, Sergio Agüero y Nicolás González o Ángel Di María. DT: Lionel Scaloni.

Bolivia: Carlos Lampe - Diego Bejarano, Luis Haquín, Adrián Jusino, José Sagredo - Edwin Saavedra, Roberto Carlos Fernández, Leonel Justiniano, Danny Bejarano, Ramiro Vaca - Marcelo Moreno Martins o Jeyson Chura. DT: César Farías.