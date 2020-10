Sigue este partidazo en el que Universidad Católica recibe a la Universidad de Chile (EN VIVO y EN DIRECTO vía CDF Premium) en el duelo más atractivo de la decimotercera jornada del Campeonato de Chile 2020. El encuentro se disputará este domingo, desde las 12:00 de la tarde (hora peruana), en el estadio San Carlos de Apoquindo. La transmisión estará a cargo de CDF.

El clásico universitario del fútbol chileno acapara la atención de propios y extraños. Los ‘cruzados’ esperan mantenerse en la cima de la tabla y superar la frustración de su eliminación de la Copa Libertadores tras una derrota contra Gremio en Brasil.

Desde las 12:00 horas (en Perú) y 14:00 horas (en Chile), podrás ver todas las incidencias de este partidazo a través de las señales que te mostramos a continuación, con las diversas plataformas que presentan las operadores para seguir el MINUTO A MINUTO del Universidad Católica vs. Universidad de Chile.

U. Católica vs. U. Chile | Horarios:

12:00 horas - Perú, México Ecuador, Colombia

13:00 horas - Venezuela, Bolivia, Paraguay, Estados Unidos (Miami)

14:00 horas - Argentina, Uruguay, Brasil, Chile

18:00 horas - Reino Unido

19:00 horas - España, Alemania, Italia, Francia

Si bien los dirigidos por Ariel Holan cuentan con las mejores estadísticas del torneo en ataque (28 goles), siendo el equipo más efectivo en remates al arco, la Universidad de Chile se ubica segundo en cifras.

La 'U' apuesta por el triunfo para así disminuir la diferencia de siete puntos que mantiene con el puntero. Los azules llegan con una baja en ofensiva tras la fractura sufrida por Pablo Aránguiz, que estará por lo menos tres meses fuera de las canchas.

“Vamos a jugar en San Carlos de Apoquindo, pero siento que con los clásicos siempre es igual. Hay una expectativa, unas ganas de los jugadores normal, porque lo quieren jugar, mi persona también. Queremos jugarlo, competir y ganarlo. Los clásicos se ganan con el corazón, con pasión, porque son muy importantes”, anticipó Hernán Caputto, entrenador de los azules.

“La U no ha tenido copa en los últimos meses y nosotros venimos de un trajín importante que no se puede sacar de contexto. Los futbolistas no son máquinas. Por suerte el Covid-19 no ha tenido incidencia en el fútbol chileno, pero no hay que bajar los brazos”, remarcó Holan a nombre de la Católica.