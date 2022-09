Venezuela vs Emiratos Árabes Unidos (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE) es uno de los partidos amistosos más esperados de la Fecha FIFA de este martes 27 de septiembre. La Vinotinto ya sufrió un revés ante Islandia el jueves, gracias a un gol de penalti anotado por Ísak Jóhannesson, casi al final de un partido que parecía que cerraría con un empate sin tantos. El combinado venezolano apenas tuvo dos acciones de importancia en todo el partido que no se pudieron materializar en gol. Por lo tanto, para el encuentro ante Emiratos Árabes, los de José Pékerman deberán mejorar su rendimiento para ser más precisos en sus ataques y en sus ideas, que les permitan llegar al arco rival y anotar. El choque entre sudamericanos y asiáticos será televisado por TLT, ESPN y STAR Plus.





