Conoce en qué canales y horarios ver el partido Brasil vs Japón EN VIVO y EN DIRECTO por amistoso internacional de la Fecha FIFA en el Japan National Stadium de Tokio desde las 5:20 a.m. (hora peruana) este lunes 6 de junio. En territorio brasileño se verá desde las 7:20 a.m. La transmisión estará a cargo de Star+, el serivicio de streaming que ofrece ESPN, o también se podrá seguir en ESPN Play. Sigue AQUÍ las principales incidencias del cotejo por el minuto a minuto de Depor.com, con todas las estadísticas, tarjetas, mejores jugadas y goles. Engánchate también a las redes sociales de Brasil y Japón. La ‘Canarinha’ viene de golear 5-1 a Corea del Sur con doblete de Neymar y buscará cerrar su gira asiática con otro triunfo.

Así formarían Brasil vs Japón:

Brasil: Alisson, Dani Alves, Marquinhos, Eder Militao y Guilherme Arana; Casemiro y Fred; Raphinha, Lucas Paquetá, Neymar y Vinicius Junior.

Japón: Schmidt; Ito, Taniguchi, Yoshida, Yamane; Haraguchi, Endo, Kamada; Mitoma, Doan y Kubo.

El ritmo de la canarinha en los entrenamientos y partidos.





