MIRA AQUÍ la transmisión EN DIRECTO del partido entre Ecuador vs Cabo Verde EN VIVO y ONLINE por amistoso internacional de la fecha FIFA, este sábado 11 de junio en el estadio Drive Pink, en Fort Lauderdale, Florida (Estados Unidos) desde las 6:30 p.m. (hora peruana y ecuatoriana) por la señal de El Canal del Fútbol y ECDF YouTube. La ‘Tricolor’, en medio del caso Byron Castillo, continúa con sus compromisos pactados. Los de Alfaro vienen de vencer a Nigeria 1-0 y de igualar 0-0 ante México. Por su parte, Cabo Verde peleó una clasificación al Mundial en su grupo pero no clasificó. La escuadra se ubicó segunda, detrás de Nigeria, y no pudo llegar al último choque de definición. Sigue AQUÍ las principales incidencias del cotejo por el minuto a minuto de Depor.com, con todas las estadísticas, tarjetas, mejores jugadas y goles.

Ecuador: Alexander Domínguez – Ángelo Preciado, Piero Hincapié, Félix Torres, Pervis Estupiñán – Jeremy Sarmiento, Carlos Gruezo, Alan Franco, Gonzalo Plata – Leonardo Campana y Enner Valencia.

Cabo Verde: Sixten Mohlin, Stopira, Roberto Lopes, Steve Furtado, Dylan Tavares, Diney Borges, Cuca, Jamiro Monteiro, Ryan Mendes, Bebé y Garry Rodrigues.

El caso Byron Castillo está por llegar a su fin y durante los próximos días se sabrá cuál es la postura de la FIFA ante la pruebas que mostró Chile y Ecuador. Conoce los posibles escenarios que se podrían concretar y cómo podrían afectar a Perú la tabla de Eliminatorias 2022.





