La pasión por el fútbol y la meticulosidad del trading se unen en una alianza única. VT Markets, una plataforma líder mundial de comercio en línea, ha anunciado su asociación con la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) para convertirse en su socio comercial oficial exclusivo en Oriente Medio y el norte de África (MENA). Este acuerdo se produce en un momento clave para la empresa, ya que recientemente ha obtenido una licencia de categoría 5 de la Autoridad de Valores y Materias Primas (SCA) de los Emiratos Árabes Unidos, con esta estrategia que trasciende lo financiero, VT Markets Dubái consolida su expansión.

Bajo el lema “Invest in Greatness”,la alianza busca vincular dos ámbitos que comparten los mismos valores: excelencia, pasión y resiliencia. El mensaje, más que un eslogan, es una declaración de principios compartida con el espíritu del fútbol portugués, un legado representado por estrellas históricas como Eusébio, Luís Figo y Rui Costa y por los íconos actuales Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Vitinha, João Félix y Rúben Dias.

Así como Portugal ha forjado generaciones de talento a nivel mundial, VT Markets se ha consolidado como una plataforma de referencia por su rendimiento y confiabilidad en los mercados financieros. La colaboración entre ambos símbolos de excelencia surge como una alineación natural.

Fútbol, innovación y finanzas

El prestigio internacional de la Federación Portuguesa de Fútbol, junto con su enorme base de seguidores en la región MENA, ofrecerá a VT Markets una potente plataforma para acercarse a nuevas audiencias. La alianza no se limitará a la visibilidad de marca, sino que también incluirá campañas de trading temáticas, activaciones interactivas para los aficionados y experiencias exclusivas que unirán el entretenimiento del fútbol con el aprendizaje financiero.

“Estamos encantados de asociarnos con la Federación Portuguesa de Fútbol para llevar una experiencia comercial innovadora y emocionante a la región MENA”, afirmó Dandelyn Koh, directora de marketing global de VT Markets. “Esta asociación refleja nuestro compromiso de ofrecer oportunidades únicas que unen el mundo de las finanzas y el deporte. Es un hito en nuestra misión de expandirnos por toda la región, al tiempo que ofrecemos un valor excepcional a nuestros clientes y aficionados”.

El poder global del fútbol portugués

Por su parte, João Medeiros Cardoso, director comercial de la FPF, destacó que “la Federación ha reforzado su presencia internacional mediante colaboraciones estratégicas que reflejan el poder y el prestigio de nuestra selección nacional. Esta colaboración con VT Markets en Oriente Medio y el norte de África nos acerca aún más a los millones de aficionados de la región”.

Con esta alianza, VT Markets no solo amplía su huella regional, sino que consolida un modelo de conexión emocional entre el deporte y las finanzas, donde cada operación y cada gol comparten un mismo mensaje: invertir en la grandeza.