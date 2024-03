VTV, Nacional vs. Peñarol EN VIVO: link del Clásico vía Fútbol Libre TV y STAR Plus

Desde el Estadio Campeón del Siglo, Nacional y Peñarol juegan EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE TV por la fecha 5 del Campeonato de Uruguay. El partido, que debía jugarse la semana pasada, pero se postergó por la huelga de árbitros, arrancará a las 2 de la tarde (hora peruana y dos más en Uruguay) y va en TRANSMISIÓN OFICIAL LIVE AHORA por VTV y STAR Plus para América Latina. Asimismo recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Revisa en las siguientes líneas la mejor previa que solo Depor.com puede ofrecerte.

Peñarol llega al clásico con un impulso significativo después de una serie de victorias impresionantes en el Torneo Apertura del Campeonato Uruguayo. El equipo dirigido por Diego Aguirre ha demostrado su calidad al ocupar el primer lugar en la tabla, ganando cada uno de sus cinco primeros encuentros y anotando un total de 12 goles. La victoria reciente sobre Racing Montevideo, con goles del delantero Leonardo Sequeira, ha consolidado aún más la confianza del ‘Carbonero’ en su capacidad para triunfar en el Clásico.

El técnico de Peñarol, Aguirre, ha subrayado la importancia de la concentración y la preparación mental de su equipo para este enfrentamiento crucial. En una conferencia de prensa, destacó la necesidad de evitar distracciones externas y enfocarse en el rendimiento del equipo en el campo. Con una plantilla motivada y determinada, Peñarol está listo para luchar por los tres puntos y mantener su posición en la cima de la tabla.

Por otro lado, Nacional se encuentra en una posición desafiante después de un inicio de temporada menos consistente. A pesar de su reputación como uno de los equipos más prestigiosos de Uruguay, el ‘Bolso’ ha experimentado altibajos en el torneo, acumulando nueve puntos hasta el momento. Sin embargo, bajo la dirección de Álvaro Recoba, el equipo está decidido a dejar su marca en el Clásico y revertir su fortuna.

Recoba, en su papel de entrenador de Nacional, ha expresado su confianza en la capacidad de su equipo para enfrentar el desafío que representa Peñarol. Destacando la mentalidad ofensiva de sus jugadores, Recoba ha enfatizado la importancia de seguir adelante y buscar la victoria en un partido que promete emociones intensas desde el primer minuto.

Con el orgullo y la pasión de todo un país en juego, el Clásico de Uruguay promete ser un espectáculo inolvidable, donde cada momento en el campo determinará el destino de estos dos gigantes del fútbol uruguayo. Los aficionados están listos para presenciar un enfrentamiento épico mientras Peñarol y Nacional se preparan para escribir un nuevo capítulo en su histórica rivalidad.

¿A qué hora juegan Peñarol vs. Nacional?

Peñarol vs. Nacional está programado para este viernes 29 de marzo a partir de las 2:00 de la tarde (hora en Perú, Ecuador y Colombia). En Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil el choque iniciará desde las 4:00 p.m., mientras que en Venezuela y Bolivia a las 3:00 de la tarde.

¿En qué canales ver Peñarol vs. Nacional?

Peñarol vs. Nacional será transmitido exclusivamente en toda Latinoamérica a través de STAR Plus. También se podrá ver por GOLTV. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que en Depor te traemos el minuto a minuto y las incidencias del clásico uruguayo.

Nacional y Peñarol se miden por el Campeonato Uruguayo. (Foto: Agencias).

