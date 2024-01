No cabe duda que Wanda Nara y Mauro Icardi son una de las parejas más populares en el mundo del fútbol. Si bien la relación entre ambos personajes lleva varios años, uno de los pasajes que no se olvida fue el triángulo amoroso que se formó cuando la modelo vivía los últimos momentos de su vínculo sentimental con Maxi López. No obstante, años después de dicho suceso, la artista argentina sorprendió al revelar detalles de lo que fue su primera noche con el delantero de Galatasaray, dejando atónitos a sus miles de seguidores.

A pesar de que en los últimos años se habló mucho de la relación, siempre aparece algo nuevo. Así lo demostró la misma Wanda Nara, quien fue entrevistada por su hermana, Zaira, en el programa de televisión ‘Rumis’ de Argentina. Eso sí, uno de los detalles que más impactó a los televidentes fue cuando contó la primera noche de pasión que vivió con el atacante de 30 años.

“Escuchen la historia porque es mortal. Éramos amigos. Creo que nunca lo conté. Yo estaba peleada con Maxi López, separada, viviendo en la misma casa, pero durmiendo en diferentes cuartos. En medio de la crisis que nadie sabía, Mauro era mi amigo y sí lo sabía”, reveló la modelo.

Del mismo modo, calificó a la noche como “destrucción total”. “No le sirvió más el colchón. Me acuerdo de los dolores que tenía en el cuerpo al día siguiente, porque no estaba acostumbrada a darlo todo. Tomé ibuprofeno cada cuatro horas”, añadió.

Wanda Nara también aprovechó para contar cómo conquistó al ariete de Galatasaray. “Yo creo que si esa noche no hubiera funcionado, no hubiera pasado todo lo que pasó con nosotros. Fui al Disney Store y le compré un oso de peluche que lo llené con mi perfume. Más tóxica aún: le dejé escrita una carta con la canción ‘Colgado en tus manos’ de Carlos Baute”, sentenció.

¿Cómo empezó el amor entre Wanda Nara y Mauro Icardi?

La pareja comenzó a salir en 2013 y la relación de Wanda y Mauro ha sido controversial desde entonces. Se casaron en 2014, lo que llevó a una batalla legal con la exesposa de Icardi por la custodia de sus hijos. Desde entonces, la argentina ha sido vista como una figura polarizadora en la prensa, y su relación con Mauro a menudo ha sido objeto de escrutinio y especulación.

Sin embargo, la pareja ha parecido mantener una relación fuerte y duradera a lo largo de los años, y han tenido varios hijos juntos. A menudo comparten fotos y mensajes amorosos en las redes sociales, y han sido vistos juntos en público en numerosas ocasiones.

En general, la relación de Wanda e Icardi sigue siendo un tema de interés en la prensa de farándula argentina, y es probable que siga siéndolo en el futuro cercano.





