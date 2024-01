Este martes, un anuncio resonó en los corazones de los aficionados al fútbol y dejó a la afición ‘giallorossa’ sumida en un mar de emociones. El AS Roma informó que el camino entre el club y Jose Mourinho llegó a su fin de manera inmediata, marcando un inesperado giro en la historia reciente del equipo italiano. La destitución de ‘Mou’, aunque necesaria para muchos ante los malos resultados (perdió 4 de los últimos 7 partidos), no dejó de ser sorpresiva y tras conocerse la noticia, llegó la hora de la despedida por parte el ex Real Madrid, Chelsea, Inter de Milán, entre otros clubes.

El portugués se despidió del AS Roma con un mensaje en redes sociales que acompañó con una foto en la que levanta sonriente el trofeo de la Conference League conquistado en Albania en 2022, en la primera final europea del club italiano en más de tres décadas.

“Arrivederci, Roma”, fue el escueto mensaje del luso para despedirse de la que ha sido su casa y su afición estas dos últimas temporadas y media. El entrenador vuelve a confirmar, de esta manera, que no lograr estabilizarse en un club por más de tres años, como le pasó en Real Madrid, Chelsea, Manchester United y Tottenham.

Mourinho acompañó la breve despedida con una foto en la que levanta el título más importante de la última década del Roma, una Conference League que conquistó en 2022 ante el Feyenoord y que significó el primer título ‘giallorosso’ desde 2008, en la primera final europea en 31 años.





El posteo de Mourinho para despedirse de AS Roma.





¿Por qué AS Roma despidió a Mourinho?





El inicio de campaña de un Roma que marcha noveno - aunque solo a 5 puntos de los puestos de Champions -, la dolorosa eliminación copera ante el Lazio y un calendario exigente en las últimas 5 jornadas (Milan, Atalanta, Juventus, Napoli y Bolonia), que se saldó con una victoria, han sido los motivos de los dueños del club, la familia estadounidense Friedkin, para despedir al técnico.

“Agradecemos a José en nombre de todos nosotros por la pasión y el compromiso que ha demostrado desde su llegada a los Giallorossi”, expresaron Dan y Ryan Friedkin en el comunicado oficial.





‘Mou’ ya no se veía en la Roma





La decisión, inesperada en Roma, llega apenas un mes después de que Mourinho expresara su voluntad de continuar la próxima temporada en el combinado romano, con el que tenía contrato hasta junio de 2024.

“Yo quiero seguir en el Roma. Y si continúo en el Roma tenemos que pensar con nuestras limitaciones de ‘fair-play’ financiero, que a lo mejor es mejor hacer jugar a los jóvenes para desarrollarlos que traer jugadores sin nada que desarrollar ya”, declaró a DAZN tras la derrota ante el Bolonia (2-0) el pasado 17 de diciembre.





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.





TE PUEDE INTERESAR