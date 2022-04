La disciplina en el fútbol, en todo sentido, es clave para que los jugadores puedan llegar lejos a lo largo de su carrera. No obstante, ese aspecto cambia en muchos deportistas cuando llega la hora del retiro, como pasó con Wesley Sneijder: ha tenido una sorprendente transformación a comparación de su etapa como profesional, en donde muestra que la para de entrenamientos han mermado en su aspecto físico.

El recordado delantero neerlandés participó en un partido benéfico el último jueves, con la finalidad de recaudar fondos para las personas afectadas en Ucrania, por el conflicto bélico con Rusia. La cita contó con varias estrellas internacionales, pero la presencia del exfutbolista llamó la atención.

Según se pudo observar en algunas imágenes viralizadas en redes sociales, Wesley Sneijder luce con unos kilos de más, dejando totalmente en el olvido la esbelta figura que tenía cuando desplegó su talento por el Ajax, Real Madrid, Inter de Milán, Galatasaray, Niza o Al Gharafa de Qatar.

A sus 37 años, sin la presión de estar al pendiente de su estado físico, el delantero disfruta de su tiempo libre. Recordemos que el atacante de los Países Bajos se retiró oficialmente en el 2019, aunque no se alejó del deporte, puesto que en aquel momento pasó a formar parte del cuerpo directivo del Utrecht, club de su país.

Precisamente, durante un partido del mencionado equipo, Sneijder ya había mostrado el radical cambio de su figura, pese a que no pasaron muchos meses desde que se despidió de las canchas. Incluso, surgió el rumor de que podría integrarse al plantel para volver a jugar, pero dicha posibilidad no se concretó.

Wesley Sneijder muestra un sorprendente cambio físico. (Foto: Difusión)

Sneijder y sus problemas con el alcohol

Hace unos años, Sneijder reveló en su libro algunos problemas que vivió a causa de una adicción. “Era joven y me gustaba el éxito y ser el centro de atención. Allí las cosas salieron mal. No había drogas, pero sí alcohol”, relató Wesley.

“Me acostumbré a vivir como una estrella. Eres adorado como jugador del Real Madrid e iba por la calle gastando miles de euros. Después de mi divorcio, me quedé solo y vi muy poco a mi hijo. Tampoco me di cuenta de que la botella de vodka se había convertido en mi mejor amigo”, agregó respecto a esa etapa en su vida.





