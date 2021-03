A unos meses de la Eurocopa, la inalterable estrella del fútbol sueco Zlatan Ibrahimovic debería regresar a la selección nacional a finales de marzo, avanzaban este sábado medios suecos, una potencial vuelta que lleva hablándose desde hace varios meses, pero que no ha sido confirmada por la Federación Sueca de Fútbol.

“Según varias fuentes diferentes, Zlatan está llamado a participar en el partido de clasificación para el Mundial del 25 de marzo contra Georgia”, afirmó la web especializada Footbolldirekt, retomado por la prensa nacional sueca.

El máximo goleador de la selección sueca, con 62 goles en 116 partidos, se retiró tras la Eurocopa 2016, y desde entonces ya insinuó en un par de ocasiones que podría volver, como antes del Mundial de Rusia, aunque al final todo estaba vinculado con su condición de cara visible de una campaña publicitaria.

‘Ibra’, de 39 años, se reunió más tarde con el seleccionador, Janne Andersson, para una reunión “buena y provechosa”, según la federación.

Ibrahimovic también ha jugado en Barcelona e Inter de Milán.

Mala relación con el DT

Ibrahimovic ha mantenido una relación tirante con el actual seleccionador, Jan Andersson, al que criticó con dureza por ejemplo hace un año por no haber incluido a jugadores de origen extranjero en su primera lista al asumir el cargo.

Cuando Andersson dejó fuera de un once inicial al centrocampista del Juventus Dejan Kulusevski, de origen macedonio, Ibrahimovic habló en redes sociales de “vergüenza” y de una nueva “prueba” de que había “personas incompetentes” que “asfixiaban” al fútbol sueco.

“No lo conozco, nunca lo he juzgado personalmente. Mis palabras fueron un juicio por las convocatorias que hizo. Y me mantengo. Siento que todo lo que construí durante veinte años desapareció un día. ¿Si me molesta? Sí, me molesta”, dijo el jugador de origen bosniocroata.

Sin Zlatan, Suecia alcanzó los cuartos de final del Mundial 2018 y se clasificó directamente para la Eurocopa-2020, aplazada a junio y julio de 2021 por el coronavirus (COVID-19). En la fase de grupos se medirá a España, Polonia y Eslovaquia.





