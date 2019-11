Será la final número 15 entre un equipo dey uno deen CONMEBOL Libertadores ; los argentinos ganaron nueve y los brasileros, cinco; sin embargo, los brasileros ganaron las dos más recientes: Corinthians vs. Boca Juniors en 2012 y Gremio vs. Lanús en 2017.

River Plate no perdió ninguno de sus últimos seis enfrentamientos ante Flamengo en competencias CONMEBOL (3V 3E); había perdido cuatro de los seis juegos anteriores (2V).

Flamengo venció en cinco de los seis partidos que jugó en campo neutral en competiciones CONMEBOL (1E); ganó las tres finales que fueron en esa condición: 2-0 vs. Cobreloa (Libertadores 1981), 3-0 vs. Liverpool (Intercontinental 1981) y 3-1 vs. São Paulo (Copa de Oro 1996).