Comienzan los amistosos de preparación de cara a la Copa del Mundo 2026 y es el turno de la selección panameña. Este domingo 31 de mayo, mira el juego de Panamá vs. Brasil en vivo y en directo, a través de la señal abierta de RPC TV, encuentro que iniciará desde las 16:30 horas y se jugará en el Maracaná de Río de Janeiro. Este es el último amistoso donde el ‘Scratch’ jugará en casa previo al Mundial. Aquí te dejo con todos los detalles para seguir este choque minuto a minuto.
¿Dónde ver RPC TV EN VIVO, Panamá vs. Brasil por amistoso de preparación al Mundial 2026?
RPC TV transmitirá en vivo y en directo, por señal abierta y de forma gratuita, el duelo entre Panamá vs. Brasil por amistoso de preparación al Mundial 2026. La cobertura también estará disponible en los cableoperadores Cable Onda, SKY, Inter Satelital y Claro TV.
- Canal 4 de señal abierta
- Canal 4 de Cable Onda
- Canal 193 de SKY
- Canal 3082 de Inter Satelital
- Canales 1 SD y 133 HD de Claro TV
¿Cómo ver RPC TV EN DIRECTO, Panamá vs. Brasil por Streaming Online?
Para acceder a la señal de RPC TV en vivo por Internet, se recomienda ingresar al sitio web oficial y seleccionar la opción “En Directo”. A continuación, será suficiente con pulsar reproducir para visualizar la transmisión de manera gratuita. Esta modalidad permite seguir el encuentro Panamá–Guatemala desde teléfono móvil, computadora, tablet o televisor Smart TV con total facilidad.
Horario, TV y dónde ver Panamá vs. Brasil EN VIVO por amistoso 2026
- Partido: Panamá vs. Brasil por amistoso de preparación para el Mundial 2026
- Fecha: Domingo 31 de mayo de 2026
- Horario: 16:30 horas Ciudad de Panamá
- Canal TV: RPC TV (Panamá)
- Lugar: Estadio Maracaná, Río de Janeiro, Brasil