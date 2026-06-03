¿Dónde ver vs. EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS | STREAMING, por un nuevo amistoso internacional FIFA? ¿En qué canal transmiten el partido? Según la programación, estos son los canales con derechos para transmitir este encuentro que se jugará el miércoles 3 de junio del 2026: RPC TV, TVMax, TVN (Panamá) y CDN Deportes (República Dominicana). Un detalle a tomar en cuenta: Fútbol Libre TV es considerado una señal pirata, por lo que no lo recomendamos como medio para ver este encuentro. Vive todos los detalles en Depor desde las 7:45 p.m. (horario peruano y panameño, con una hora más en República Dominicana).

Panamá se enfrenta a República Dominicana en amistoso por RPC TV desde el Rommel Fernández (Video: Fepafut)
Panamá se enfrenta a República Dominicana en amistoso por RPC TV desde el Rommel Fernández (Video: Fepafut)

SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.

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