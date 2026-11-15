Un empate separa a España de confirmar su dominio en el grupo A3 de la Liga de Naciones, pero Inglaterra viaja a Madrid con un objetivo distinto: ganar y ajustar cuentas pendientes con la selección española. El Metropolitano acogerá este domingo un enfrentamiento de máxima exigencia entre los campeones de Europa y los subcampeones continentales, con Lamine Yamal y Harry Kane como principales referentes ofensivos. La diferencia será mínima en el planteamiento: a Luis de la Fuente le sirve igualar, mientras que Thomas Tuchel necesita una victoria para mantener vivas las opciones inglesas de terminar en lo más alto.

Con el liderato en juego y dos de las selecciones más importantes del fútbol europeo frente a frente, los aficionados podrán seguir el partido en España mediante TVE La 1 HD y RTVE Play, las señales oficiales de Radio Televisión Española. También estarán disponibles otras alternativas de televisión y streaming como Movistar+, DAZN y fuboTV España.

TL;DR del España vs. Inglaterra por la UEFA Nations League 2026

⚽ Partido: España vs. Inglaterra

🏆 Torneo: UEFA Nations League 2026

📅 Fecha: Domingo 15 de noviembre de 2026🕘 Hora en España: 20:45 horas (peninsular)

📺 TV: TVE La 1 HD, Movistar+

📱 Streaming: RTVE Play, Movistar+, fuboTV España

🏟️ Estadio: Metropolitano

📍 Ciudad: Madrid (España)

⭐ Lamine Yamal lidera el ataque de la selección española

🌍 Harry Kane encabeza la ofensiva de Inglaterra en busca del liderato del grupo A3

¿Dónde ver TVE La 1 HD EN DIRECTO, España vs. Inglaterra por la UEFA Nations League 2026?

TVE La 1 HD ofrecerá la transmisión en abierto para toda España del partido entre España e Inglaterra, correspondiente a la fase de grupos de la UEFA Nations League 2026. La cobertura permitirá seguir el enfrentamiento desde el estadio Metropolitano, con la previa, el encuentro completo y el análisis posterior.

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Además de RTVE, los aficionados también podrán consultar la disponibilidad del encuentro mediante Movistar+, DAZN y fuboTV España, plataformas que figuran entre las alternativas de distribución audiovisual en territorio español.

¿Dónde ver RTVE Play EN DIRECTO ONLINE, España vs. Inglaterra por Internet?

RTVE Play permitirá seguir el partido España vs. Inglaterra completamente online desde cualquier punto de España. La plataforma oficial de Radio Televisión Española ofrecerá la señal en directo de La 1 para que los aficionados puedan disfrutar del enfrentamiento entre Lamine Yamal y Harry Kane desde móviles, ordenadores, tablets y televisores inteligentes.

La aplicación RTVE Play puede descargarse gratuitamente y ofrece acceso a la programación en directo de La 1, por lo que constituye una alternativa para quienes prefieren ver la UEFA Nations League 2026 por internet sin necesidad de utilizar un televisor convencional.

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Asimismo, los aficionados podrán consultar la disponibilidad de la transmisión mediante Movistar+, DAZN y fuboTV España, de acuerdo con las condiciones de sus respectivos servicios.

Horario, TV y cómo ver EN DIRECTO el España vs. Inglaterra por la UEFA Nations League 2026

PARTIDO ESPAÑA VS. INGLATERRA EN DIRECTO POR LA UEFA NATIONS LEAGUE 2026 Competición UEFA Nations League 2026 (Grupo A3) Fecha Domingo 15 de noviembre de 2026 Hora 20:45 horas (España peninsular) Estadio Ryadh Aire Metropoliano Ciudad Madrid (Espaañ) TV TV La 1 HD y Movistar+ Streaming RTVE Play, Movistar+ y fuboTV España

España afronta uno de los compromisos más exigentes de su calendario internacional con la posibilidad de confirmar el primer puesto del grupo A3 de la Liga de Naciones. El equipo de Luis de la Fuente cuenta con el respaldo de su afición y una racha de cinco triunfos consecutivos, aunque deberá mantener su nivel frente a una Inglaterra que llega decidida a conseguir la revancha.

En España, el encuentro podrá seguirse EN DIRECTO y GRATIS mediante TVE La 1 HD y RTVE Play, las plataformas oficiales de Radio Televisión Española. Los aficionados también podrán consultar las alternativas de televisión y streaming disponibles en el país para no perderse el enfrentamiento entre españoles e ingleses.