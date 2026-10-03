España regresa al césped del Carlos Tartiere con la intención de prolongar su buen momento en la UEFA Nations League 2026/27. La escuadra dirigida por Luis de la Fuente recibe a Chequia este sábado 3 de octubre, en un encuentro correspondiente a la tercera jornada del Grupo C, con el liderato en juego y la posibilidad de encarar la última fecha de esta ventana internacional con una ventaja importante. El combinado español llega a Oviedo después de sumar dos victorias consecutivas ante Inglaterra y Croacia, mientras que su rival necesita reaccionar tras un comienzo sin puntos.

El partido se disputará en el Estadio Carlos Tartiere de Oviedo, desde las 20:45 horas en España peninsular (19:45 en las Islas Canarias) . Lamine Yamal, una de las principales figuras del conjunto español, volverá a concentrar buena parte de la atención en un equipo que busca mantener su eficacia ofensiva y consolidar su posición en el grupo. Del otro lado estará una selección checa que afronta una exigente visita bajo la dirección de Santi Denia, exentrenador de las categorías inferiores de La Furia Roja.

Los aficionados que quieran seguir el encuentro desde España podrán hacerlo EN DIRECTO y GRATIS por TVE La 1 HD, con la transmisión en abierto de RTVE. También estará disponible por internet a través de RTVE Play, la plataforma oficial que permite ver la señal en directo desde móviles, ordenadores, tabletas y televisores compatibles.

TL;DR del España vs. Chequia por la UEFA Nations League 2026

⚽ Partido: España vs. Chequia.

🏆 Torneo: UEFA Nations League 2026/27.

📅 Fecha: sábado 3 de octubre de 2026.

🕘 Hora en España: 20:45 (peninsular) y 19:45 (Canarias).

📺 TV: TVE La 1 HD.

📱 Streaming: RTVE Play.

🏟️ Estadio: Carlos Tartiere.

📍 Ciudad: Oviedo, Asturias, España.

⭐ Figura de España: Lamine Yamal.

🌍 Grupo: A3, jornada 3.

¿Dónde ver TVE La 1 HD EN DIRECTO, España vs. Chequia por la UEFA Nations League?

TVE La 1 HD transmitirá en abierto el partido entre España y Chequia por la tercera jornada de la UEFA Nations League 2026/27. La cadena pública ofrecerá la cobertura del encuentro desde el Estadio Carlos Tartiere de Oviedo, con acceso gratuito para los espectadores en España.

Los aficionados podrán sintonizar La 1 a través de la Televisión Digital Terrestre (TDT), sin necesidad de contratar una suscripción de pago. También podrán acceder al canal mediante las plataformas de televisión que incluyen la señal de RTVE en su oferta.

Diales de TVE La 1 HD en España

TDT: La 1, mediante la sintonización de la televisión digital terrestre.

Movistar Plus+: consulta el dial de La 1 en la guía de canales.

Orange TV: consulta la programación de La 1 en tu decodificador.

Vodafone TV: disponible según la oferta de televisión contratada.

Otros operadores: revisa la guía de canales de tu proveedor.

La emisión de La 1 también se podrá seguir mediante RTVE Play, que ofrecerá la señal en directo del encuentro.

¿Cómo ver RTVE Play EN DIRECTO ONLINE, España vs. Chequia por Internet?

RTVE Play permitirá ver España vs. Chequia EN DIRECTO ONLINE y gratis desde cualquier punto de España donde esté disponible la señal. La plataforma de Radio Televisión Española ofrece acceso a la emisión en directo de La 1, por lo que los aficionados podrán seguir el partido sin depender de un televisor convencional.

Para ver el encuentro, basta con ingresar en la web oficial de RTVE Play o abrir la aplicación desde un dispositivo compatible. Una vez dentro, selecciona la emisión en directo de La 1 y accede a la transmisión del partido.

Dispositivos compatibles con RTVE Play

Android: mediante la aplicación oficial de RTVE Play.

iPhone y iPad: desde la aplicación disponible para iOS.

Ordenadores: a través de navegadores web compatibles.

Smart TV: en televisores compatibles con la aplicación.

Android TV: desde los dispositivos que admiten RTVE Play.

Apple TV: mediante la aplicación, cuando esté disponible para el modelo.

Chromecast: para enviar la señal desde un dispositivo compatible.

Tabletas: mediante la aplicación o el navegador.

Se recomienda contar con una conexión estable a internet para evitar interrupciones durante la transmisión.

RTVE Play es una plataforma gratuita, aunque la disponibilidad de determinados contenidos puede estar sujeta a restricciones territoriales. En este caso, la retransmisión del encuentro está dirigida al público en España.

Horario, TV y dónde ver EN DIRECTO el España vs. Chequia por la UEFA Nations League 2026

Partido España vs. Chequia 🏆 Competición UEFA Nations League 2026/27 📋 Jornada 3 del grupo A3 📅 Fecha Sábado 3 de octubre de 2026 🕘 Hora en España 20:45 (peninsular) 🕖 Hora en Canarias 19:45 🏟️ Estadio Carlos Tartiere 📍 Ciudad Oviedo, España 📺 TV TVE La 1 HD 📱 Streaming RTVE Play 💰 Precio Gratis en España

España afronta un nuevo compromiso en la UEFA Nations League con la posibilidad de consolidar su liderato en el grupo A3. El equipo de Luis de la Fuente llega a Oviedo después de superar a Inglaterra y Croacia, mientras que Chequia necesita sumar para mantenerse con opciones en una fase de grupos que todavía tiene jornadas por disputar.

El encuentro también representa una nueva oportunidad para que Lamine Yamal y el resto del ataque español mantengan su protagonismo en una selección que busca prolongar su buen momento competitivo. Chequia, por su parte, intentará cambiar la dinámica de sus primeros partidos y aprovechar cualquier oportunidad para complicar el encuentro en el Carlos Tartiere.

En España, el partido se podrá seguir EN DIRECTO y GRATIS por TVE La 1 HD y RTVE Play, tanto en televisión como por internet, este sábado 3 de octubre desde las 20:45 horas (horario peninsular).

La1 TVE, RTVE Play Mundial, ESPN, Disney Plus Premium, DIRECTV, DSports, DGO, TV Azteca 7, TyC Sports, América TV, América tvGO y GOL Caracol TV transmitirán el partido entre España vs. Francia. (Video: RFEF)