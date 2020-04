Por: Ricardo Figueroa

Tal vez hubiera sido más interesante arrancar con un jugador ‘caleta’. Lo intenté, pero no pude resistirme a escribir sobre el futbolista que marcó (más) mi pasión por este deporte. Hubiera sido injusto, por los recuerdos que hasta hoy tengo gracias a él, a Ronaldo.

“El gol tiene el poder de adelgazar. Por lo menos, a mi me pasa”, declaró Ronaldo en Alemania 2006, su último Mundial. Durante toda su carrera siempre se caracterizó por su franqueza. Fue ídolo en cuatro ‘gigantes’ del fútbol mundial (Barcelona, Inter de Milán, Real Madrid y AC Milan). Equipos que también son rivales eternos, como para dejar en claro que el odio se diluye con pasión dentro de una cancha.

Sabía de su talento, pero antes no pasaban mucho fútbol internacional por la TV. Lo vi por primera vez en el Barcelona, en 1996. Su facilidad para hacer goles inimaginables le abrieron las puertas del mundo. Luego decidió irse a mi equipo favorito: el glorioso Inter de Milán. Ya entenderán lo que me generó que el mejor jugador del mundo se ponga la ‘nerazzurri’. Así llegó al Mundial de Francia 1998. Obviamente quería que el ‘Scratch’ levante la FIFA por él. Se jugó un ‘campeonatazo’, pero no llegó bien a la final y fue opacado por otro futbolista al que le tengo cariño: Zinedine Zidane.

Un antes y después

En Italia le iba bien, hasta que llegaría la tragedia de su vida. Era abril de 2000. En un partido contra la Roma, el ‘9’ cayó y el gesto de dolor aun es inolvidable. A mí también me dolió, porque sabía que era algo grave y tuve miedo al pensar que nunca más lo volvería a ver. Pero como era un ‘Fenómeno’, luchó, se recuperó y tuvo una reaparición a lo grande casi dos años después, en la previa del Mundial de Corea-Japón. Cruzaba los dedos para que llegue. Había una deuda pendiente por lo que sucedió en Francia. Me amanecía -por el horario asiático- solo para verlo. Ronaldo no falló y salió campeón mundial, siendo goleador y figura excluyente. Así llegó al poderoso Real Madrid, donde también la ‘rompió’.

Su carrera la culminó en la comodidad de su natal Brasil. Dijo adiós con la magia casi en extinción, pero siempre con la sonrisa que durante toda una carrera lo acompañó. La obesidad tal vez fue su peor pesadilla, pero la gloria fue su sueño cumplido. Gracias, por tanto, gordo bueno.

