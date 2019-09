Te extrañan, 'Tata': ni la llegada del 'Toto' Berizzo ha podido frenar el declive de la selección paraguaya

Quieren olvidarlo, pero no pueden. Y es que la marca que dejó en ellos fue tan profunda como ese amor que te rompió el corazón. Con el ‘Tata’ Martino, la selección paraguaya hizo historia: llegó a cuartos de final de una Copa del Mundo por primera vez y clasificó a la final de la Copa América después de 32 años. Pero todo tiene su final y el cuento de hadas que vivió el entrenador argentino en tierras ‘guaraníes’ será inolvidable, aunque después haya pasado por clubes tan grandes como el Barcelona.

Es que el rosarino no solo consiguió resultados, sino que conectó con la gente. Un público que estaba acostumbrado a los éxitos deportivos en el inicio del siglo 21 (había clasificado a los mundiales de 1998, 2002 y 2006) recibía a un personaje de la escuela ‘bielsista’ en el 2007 para dar ese último salto hasta lo más alto y no se equivocaron. Con Martino los estándares subieron y los resultados no tardaron en llegar.

Paraguay ya era una potencia sudamericana. Tras haber quedado en el cuarto lugar en las Eliminatorias rumbo a Corea-Japón 2002 y Alemania 2006 sucesivamente, para Sudáfrica 2010 la ‘albirroja’ demostraba su gran momento compitiendo por el primer lugar hasta la última fecha, donde Brasil se impuso por un punto en la última fecha debido a una derrota de los ‘guaraníes’ ante Colombia (2-0).

La generación de Justo Villar, Paulo Da Silva, Víctor Cáceres, Salvador Cabañas, Nelson Haedo Váldez, Roque Santa Cruz, ‘Tacuara’ Cardozo y compañía había marcado una época y aquel partido ante España, en Johanesburgo (cuartos de final del 2010), parecía ser la consagración de un proyecto deportivo exitoso. Al mismo tiempo se sabía que era el final de algo muy lindo.

Porque aunque al año siguiente el mismo equipo consiguió ser finalista de la Copa América de Argentina, las sensaciones ya no eran las mismas y Martino lo sabía. Tras esa medalla de plata abandonó el barco y este empezó a navegar a la deriva, encaminado a naufragar. Ocho años más tarde, la embarcación sigue perdida.

Talento sin rumbo

La competitividad del futbolista paraguayo es innegable. En las últimas Eliminatorias rumbo a Rusia 2018, con dos entrenadores que fueron parte del proceso (Ramón Díaz y Francisco Arce), estuvieron a solo una victoria ante Venezuela en la última fecha de clasificar al mundial. La diferencia de solo tres puntos parece no ser tan destructiva, pero la de aquella noche significó un golpe tremendo: segundo torneo FIFA al hilo al que no asistirían.

De acostumbrarse a comprar los pasajes siempre a dejar de hacerlo. No encontraban al líder indicado hasta que de pronto llegó una luz de esperanza postmundial. Juan Carlos Osorio dejaba México y en Paraguay alistaban todos los papeles para llevarlo a sus tierras. Sería el encargado de encaminar nuevamente a los paraguayos hacia el éxito deportivo y tenía las herramientas para hacerlo. Sin embargo, problemas extradeportivos –asuntos familiares– lo sacaron del cargo antes de tiempo y la ‘albirroja’, otra vez, quedaba en nada.

Había que elegir de nuevo. Esta vez el nombre saldría desde La Liga de España, de donde Eduardo Berizzo había sido destituido tras malos resultados con el Athletic Club de Bilbao. De nuevo con un equipo ‘rojiblanco’, el entrenador ‘bielsita’ –sí, como el ‘Tata’– le daba algo de entusiasmo a la gente, pero después de ocho partidos, nada de nada.

La Paraguay del ‘Toto’ quiere ser protagonista, asfixiar al rival a través de la presión y aprovechar la velocidad de sus jugadores, pero los resultados no se le dan. Solo una victoria (ante Nicaragua), tres empates –dos de ellos ante Brasil y Argentina– y cinco derrotas –una ante Perú– parecen estar sepultando el presente de un seleccionado que talento tiene, y de sobra.

Antes los dos 'cucos' de la CONMEBOL, lo demostraron. En una Copa América donde no ganaron ningún partido –su opaca participación fue maquillada por el angustioso pase a cuartos de final–, la 'Albirroja' se fue con el pecho inflado tras dos partidazos ante los grandes de Sudamérica. Porque, sí, a pesar del mal momento, los paraguayos sacaron la garra para empatarle a Brasil (0-0) y Argentina (1-1, con un penal fallado por Derlis González que pudo ser el 2-1).

El típico planteamiento paraguayo –destinado a destruir antes que construir– parecía ser la clave para que el equipo avance en el juego y en el resultado. Porque, al final, ir en contra de la filosofía de un país te puede traer malos resultados y eso lo vive Berizzo en propia piel cuando se trata de enfrentar a otros rivales de menor magnitud.

El debut del 'Toto' ante Perú (1-0), los empates ante Qatar (2-2) y Honduras (1-1), y la última derrota ante Japón (2-0) han tenido bastantes similitudes para el equipo paraguayo. Marcas personales, presiones mal estructuradas y errores en el mediocampo le terminaron dando demasiadas garantías a sus rivales en materia defensiva, lo que en la élite no se perdona.

Los paraguayos no serán fáciles en las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022. La nómina de jugadores que tienen es envidiable y la idea del 'Toto' puede complicar a cualquiera –asfixiar al rival, aprovechar la velocidad, etc.– si se siguen corrigiendo ciertos errores como los mencionados anteriormente. El argentino tiene crédito y, por ahora, debe confiar en el universo que tiene.

Jugadores como Miguel Almirón (Newcastle), Fabián Balbuena (West Ham) Antonio Sanabria (Genoa) o Federico Santander (FC Bologna) compiten en alguna de las cinco grandes ligas europeas mientras que otros como Junior Alonso (Boca Juniors), Gustavo Gómez (Palmeiras), Robert Rojas (River Plate) lo hacen los equipos top del continente americano. Como para no dejar dudas de que materia prima hay entre los ‘guaraníes’.

Los detalles parecen estar llevando al desvío a un equipo con mucho potencial. El error al elegir a Osorio o Ramón Díaz para un proyecto a largo plazo que duró menos de lo que esperaban y la búsqueda rápida de una solución solo ha terminado generando más ansiedad de la que necesita un equipo que reconoce ser un equipo mundialista, aunque ya no participe en dichas citas.

