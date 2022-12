El doloroso recuerdo de la Selección Peruana quedándose a un paso de clasificar al Mundial de Qatar 2022 es una herida que sigue presente en Ricardo Gareca, especialmente, porque no se pudo continuar con un proceso que venía dando frutos. Pese a ello, el DT ya se tomó su tiempo para meditar y espera pronto volver al banquillo.

Si bien aún no recibe ofertas formales, no ha negado que ha surgido el interés de que pueda estar al mando del eterno rival de la ‘blanquirroja’: la selección de Chile. Al ser consultado por la cadena DirecTV, en una reciente entrevista para un programa que transmiten en tierras sureñas, manifestó que ve con buenos ojos dicho pase.

“Estoy abierto a todas las posibilidades. Me he tomado el tiempo suficiente y dependiendo de lo que salga, me pondré a trabajar. Mi amigo Falcioni (Julio César) me habló muy bien de Chile, por la tranquilidad y la seriedad. Eso me interesa”, indicó en la entrevista. Eso sí, dejó claro que nunca se dio una oferta concreta.

Esto, debido a los rumores en la prensa ‘mapocha’ que mencionaba que desde la Asociación Nacional de Fútbol Profesional de Chile (ANFP) había un interés por el estratega de 64 años. “A nivel de selección nunca tuve un proyecto de Chile. Mientras estuve en Perú, traté de enfocarme siempre en ellos”, precisó.

Incluso, añadió que “alguna vez tuve un acercamiento con un club importante de Chile. Me interesa Chile para trabajar en algún momento”. De este modo, dejó la puerta abierta a que se pueda presentar alguna oferta formal.

Si bien no dudó que es momento de continuar avanzando, lo sucedido en Qatar con la ‘bicolor’ le sigue costando dejar atrás. “Las heridas son difíciles de cerrar. Me habría gustado estar con Perú. Para mí, fue un golpe duro, teníamos expectativas. Para nosotros no fue el escenario ideal ante Australia, ellos llegaron con ventaja y venían con ritmo”, finalizó.





