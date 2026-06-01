Skechers presenta las nuevas Razor 2 Football Boot, diseñadas para velocidad y máximo rendimiento en la cancha.

Skechers continúa fortaleciendo su presencia en el fútbol internacional con el lanzamiento de las nuevas Skechers Razor 2 Football Boot, un innovador modelo de chimpunes diseñado para brindar velocidad, ligereza y máxima comodidad dentro del campo de juego.

El nuevo modelo llega acompañado del Sunset Pack, una colección de colores vibrantes inspirada en los atardeceres de Los Ángeles, ciudad anfitriona de uno de los torneos de fútbol más importantes del mundo este año. Esta edición especial también estará disponible en el modelo SKX_2, utilizado por reconocidos futbolistas internacionales como Harry Kane, Barış Alper Yılmaz y Anthony Elanga.

Las nuevas Razor 2 Elite han sido desarrolladas para jugadores que buscan explosividad y aceleración en cada movimiento. El modelo incorpora una estructura ultraligera con zonas recortadas para reducir peso, además de una placa de termoplástico y fibra de vidrio que mejora la tracción y la respuesta sobre el terreno de juego.

Entre sus principales tecnologías destacan el upper Skechers Performance Fitknit®, diseñado para ofrecer un ajuste adaptable y cómodo desde el primer uso, y la plantilla Hyper Burst Pro®, que brinda mayor amortiguación, retorno de energía y confort durante el juego. Además, el diseño ha sido desarrollado para adaptarse a distintas formas de pie sin necesidad de un periodo de adaptación.

Por su parte, las SKX_2 Elite han sido creadas para futbolistas que priorizan el control y precisión en cada toque del balón. Este modelo incorpora una horma especialmente diseñada para optimizar el ajuste, junto con una suela multidireccional que proporciona tracción sobre distintas superficies.

Además de las versiones Elite utilizadas por jugadores profesionales, Skechers Football también cuenta con versiones Academy y Club, así como modelos Youth y Kids para niños y jóvenes futbolistas, disponibles en formatos para césped natural, turf e indoor.

Como parte de esta nueva etapa, Skechers también lanzará próximamente el Neon City Pack, una colección inspirada en la energía nocturna de Los Ángeles, que llegará a mercados seleccionados durante julio.

Con este lanzamiento, Skechers reafirma su apuesta por el fútbol de alto rendimiento, combinando innovación, tecnología y comodidad para jugadores de todos los niveles.