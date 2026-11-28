El Real Madrid quiere prolongar su racha de victorias en el Santiago Bernabéu, donde recibe a un Deportivo Alavés que busca sumar puntos para mantenerse alejado de la zona de descenso. El equipo de José Mourinho intenta imponer su condición de local y quedarse con tres puntos importantes en la jornada 14 de LaLiga 2026-27, mientras que los babazorros tratan de dar la sorpresa en uno de los escenarios más exigentes del campeonato.

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¿Cómo ver SKY Sports HD En vivo, partido Real Madrid vs. Alavés por LaLiga?

Además de México, Sky Sports transmitirá el partido Real Madrid vs. Alavés por LaLiga en Costa Rica, República Dominicana, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Panamá y Guatemala. A continuación, te compartimos los números de sus respectivos canales de televisión.

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¿Dónde ver SKY Plus EN VIVO, partido Real Madrid vs. Alavés por streaming online?

Anteriormente conocido como Blue to Go Video Everywhere, SKY+ es la plataforma streaming del canal SKY Sports HD en México que te permitirá ver todos los partidos de la Liga MX, LaLiga EA Sports, la Bundesliga, la Serie A, la Ligue 1 y la Eredivisie, según los planes Sky+ Básico ($ 299 mensuales) y Sky+ Premium ($ 499 mensuales). Una vez suscrito también tendrás acceso a Star+ y ViX Premium.

Sky+ Básico: Incluye un decodificador Android con el que podrás mirar el streaming de las plataformas mencionadas y los partidos que Sky ofrece.

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Sky+ Premium: Incluye un decodificador Android con el que podrás observar el streaming de las plataformas mencionadas y los partidos que Sky ofrece.

Más de 100 canales en HD.

ViX Premium, Star+ y Max.

Contenido en 4K.

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Precio: $ 499.00 pesos al mes.

Fecha, horario, datos y dónde ver EN VIVO el partido Real Madrid vs. Alavés

PARTIDO Real Madrid vs. Alavés EN VIVO por LaLiga 2026-27 Competición LaLiga Fecha No especificada en el material proporcionado Horario 20:00 GMT Estadio Santiago Bernabéu Ciudad Madrid, España Equipo local Real Madrid Equipo visitante Deportivo Alavés Transmisión en México SKY Sports HD Streaming online SKY+