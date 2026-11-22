Barcelona y Villarreal se enfrentan este domingo 22 de noviembre en el Spotify Camp Nou por la jornada 13 de LaLiga EA Sports. El partido arranca a las 7:00 a. m. (hora de México) y se verá EN VIVO por Sky Sports y SKY Plus Online. Como líder del campeonato, el cuadro azulgrana necesita ganar para seguir en lo más alto de la tabla, aunque llega con las bajas de Rodri, Roony Bardghji y Xavi Espart, quienes siguen en recuperación.

Por estas ausencias, Hansi Flick ajustará su estrategia y apostará por sus dos figuras en ataque: Raphinha y Lamine Yamal. El brasileño, capitán del equipo, aportará su cuota goleadora. Por su parte, el joven atacante español será el encargado de desequilibrar a la defensa rival, romper líneas y crear peligro con su habilidad y buen manejo del balón.

¿Dónde ver EN VIVO Barcelona vs. Villarreal vía SKY Sports en México?

En territorio mexicano, la transmisión del Barcelona vs. Villarreal por LaLiga 2026-27 estará disponible a través de SKY Sports. Para ver el encuentro, es necesario contar con un plan vigente de SKY México que incluya los canales de deportes.

El partido FC Barcelona vs. Villarreal por LaLiga 2026 promete ser vibrante de principio a fin. (Foto: Composición Canva - Gestión Mix)

¿Cómo ver EN VIVO Barcelona vs. Villarreal por LaLiga 2026-27 vía SKY Plus?

Puedes seguir el encuentro entre Barcelona y Villarreal por LaLiga 2026-27 desde cualquier lugar mediante la app SKY Plus (anteriormente Sky Go). Solo tienes que descargarla en tu celular, tablet o Smart TV para disfrutar del partido en vivo por internet y sin interrupciones.

Una vez que instales la app de SKY Plus, inicia sesión con el usuario y la contraseña de tu cuenta habitual de SKY. Después, busca el apartado de deportes o eventos en vivo y selecciona el canal SKY Sports en cuanto arranque la transmisión.

Si prefieres seguir el encuentro desde tu computadora, también tienes la opción de entrar a SKY Plus directamente a través de tu navegador web.