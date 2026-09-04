Este viernes 4 de septiembre, no te pierdas la acción de LaLiga EA Sports 2026-27 con el turno de uno de los equipos que apuntan a seguir como líderes del campeonato español. Mira el partido Real Madrid vs. Real Betis a través de la señal de Sky Sports EN VIVO desde México, a partir de las 13:00 horas CDMX en el Estadio La Cartuja. Los merengues están obligados a llevarse los 3 puntos para sacarle ventaja y arrebatarle el liderato al FC Barcelona, que lo supera gracias a su mejor diferencia de goles.

Señal de ESPN Deportes y ESPN+ para ver Real Madrid vs. Real Betis EN VIVO desde Estados Unidos, este viernes 4 de septiembre, por la Jornada 4 de LaLiga. (Foto: Imagen creada por Depor utilizando la IA de Gemini)

¿Cómo ver EN VIVO Real Madrid vs. Real Betis por LaLiga 2026-27 vía SKY Sports en México?

En México podrás ver el Real Madrid vs. Real Betis por la Jornada 4 de LaLiga 2026-27 a través de la señal de SKY Sports. Para ello, necesitas contar con un paquete activo de SKY México que incluya los canales deportivos.

¿Cómo ver EN VIVO Real Madrid vs. Real Betis por LaLiga 2026-27 vía SKY Plus?

Ten en cuenta que es posible ver el Real Madrid vs. Real Betis por la Fecha 4 de LaLiga 2026-27 desde cualquier dispositivo con la aplicación SKY Plus (antes Sky Go). Solo debes descargarla en tu tablet, Smart TV o teléfono. De esta manera, podrás disfrutar del encuentro de manera online, en vivo y sin interrupciones.

Una vez que ya cuentes con la app de SKY Plus instalada, inicia sesión con tu cuenta de SKY (la misma que utilizas para la televisión), anda al apartado de deportes o eventos en vivo y selecciona SKY Sports cuando esté activo.

Recuerda que también puedes acceder desde un navegador web en tu computadora, ya que SKY Plus permite la visualización vía escritorio.

Conoce los canales de TV abierta, cable y streaming online para ver el partido entre Real Betis vs. Real Madrid en vivo por la jornada 4 de LaLiga desde La Cartuja. (Foto: Composición Mag)

Hora, TV y dónde ver Real Madrid vs. Real Betis EN VIVO por LaLiga 2026-27

Fecha: Viernes, 4 de septiembre de 2026

Viernes, 4 de septiembre de 2026 Horario: 13:00 horas CDMX

13:00 horas CDMX Canal TV: Sky Sports México

Sky Sports México Lugar: Estadio La Cartuja, Sevilla