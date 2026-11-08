Este domingo 8 de noviembre, sigue de cerca la acción del partidazo de la Jornada 12 de LaLiga EA Sports 2026-27 con el enfrentamiento más esperado por el liderato del torneo español entre FC Barcelona, primero con 30 puntos, y Atlético de Madrid (2° con 28 puntos). Mira el partido FC Barcelona vs. Atlético de Madrid a través de la señal de Sky Sports EN VIVO desde México, a partir de las 08:15 horas CDMX en el Riyadh Air Metropolitano. El equipo de Hansi Flick viene exhibiendo un poderío ofensivo descomunal tras golear 6-1 al Deportivo Alavés y batir al Aston Villa en la Champions League. Raphinha lidera el ataque azulgrana en un estado de gracia espectacular (5 goles en sus últimos 3 juegos), respaldado por la genialidad de Lamine Yamal. Los dirigidos por Diego Simeone, por su parte, llegan con un gran registro defensivo tras mantener su portería a cero y vencer 2-0 al Levante en la jornada anterior. La gran figura del conjunto colchonero es el lateral/carril Alejandro Grimaldo, quien atraviesa un momento dulce sumando goles y asistencias clave.

FC Barcelona y Atlético de Madrid se enfrentan por la jornada 12 de LaLiga, encuentro disponible en México a través de la señal de SKY Sports HD y su plataforma digital SKY Plus. | Crédito: FC Barcelona / Facebook / Composición Mag

¿Cómo ver EN VIVO FC Barcelona vs. Atlético de Madrid por LaLiga 2026-27 vía SKY Sports en México?

En México podrás ver el FC Barcelona vs. Atlético de Madrid por la Jornada 12 de LaLiga 2026-27 a través de la señal de SKY Sports. Para ello, necesitas contar con un paquete activo de SKY México que incluya los canales deportivos.

¿Cómo ver EN VIVO FC Barcelona vs. Atlético de Madrid por LaLiga 2026-27 vía SKY Plus?

Ten en cuenta que es posible ver el FC Barcelona vs. Atlético de Madrid por la Fecha 12 de LaLiga 2026-27 desde cualquier dispositivo con la aplicación SKY Plus (antes Sky Go). Solo debes descargarla en tu tablet, Smart TV o teléfono. De esta manera, podrás disfrutar del encuentro de manera online, en vivo y sin interrupciones.

Una vez que ya cuentes con la app de SKY Plus instalada, inicia sesión con tu cuenta de SKY (la misma que utilizas para la televisión), anda al apartado de deportes o eventos en vivo y selecciona SKY Sports cuando esté activo.

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Revisa esta nota para que sepas a qué hora inicia y qué canal transmite el Atlético de Madrid vs. FC Barcelona por LaLiga 2026. (Foto: Composición Canva - Depor)

Hora, TV y dónde ver FC Barcelona vs. Atlético de Madrid EN VIVO por LaLiga 2026-27

Fecha: Domingo, 8 de noviembre de 2026

Domingo, 8 de noviembre de 2026 Horario: 14:00 horas CDMX

14:00 horas CDMX Canal TV: Sky Sports México

Sky Sports México Lugar: Estadio Riyadh Air Metropolitano, Madrid

El partido entre Atlético de Madrid y FC Barcelona se podrá seguir EN VIVO, ONLINE y EN DIRECTO este domingo 8 de noviembre por la jornada 12 de LaLiga EA Sports 2026-27. La Transmisión estará disponible en España a través de Movistar Plus+; en Sudamérica, por ESPN y Disney+ Premium; mientras que en Estados Unidos los aficionados podrán conectarse mediante ESPN App y ESPN Deportes. En México, Centroamérica y República Dominicana, el encuentro llegará por SKY Sports y su servicio de streaming SKY Plus, con opciones para seguir el duelo desde televisión, celulares y otros dispositivos compatibles. (VIDEO DE X: @FCBarcelona)