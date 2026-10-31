Con la obligación de levantarse tras el traspié en el Clásico frente al Real Madrid y el revés sufrido ante el PSG en París, el FC Barcelona recibe al Deportivo Alavés en el Spotify Camp Nou por la fecha 11 de LaLiga. El conjunto dirigido por Hansi Flick buscará disipar incertidumbres y reencontrarse con su mejor funcionamiento para no poner en riesgo la cima del certamen. Para los aficionados en México, el compromiso comenzará a las 14:00 horas (tiempo del centro de México) y se podrá ver EN VIVO a través de la señal de Sky Sports.

Pese a los ajustes tácticos que debe resolver el técnico y a las bajas en la plantilla, el poderío ofensivo catalán recaerá en el desequilibrio de Raphinha y la creatividad de Lamine Yamal. En la medular, la claridad de Pedri y Rodri para manejar los tiempos y marcar el ritmo resultará clave para recuperar el balón con solvencia y generar juego hacia el frente.

¿Cómo ver EN VIVO Barcelona vs. Alavés vía SKY Sports en México?

En México podrás ver el Barcelona vs. Alavés por la Jornada 11 de LaLiga 2026-27 a través de la señal de SKY Sports. Para ello, necesitas contar con un paquete activo de SKY México que incluya los canales deportivos.

BARCELONA, CATALUÑA (ESPAÑA), 31/10/2026. Canales de TV para ver EN VIVO el partido Barcelona vs. Alavés por LaLiga desde el Spotify Camp Nou. FOTO: Imagen creada por la IA de Microsoft Copilot.

¿Cómo ver EN VIVO SKY Plus, Barcelona vs. Alavés hoy?

Ten en cuenta que es posible ver el Barcelona vs. Alavés por la Fecha 11 de LaLiga 2026-27 desde cualquier dispositivo con la aplicación SKY Plus (antes Sky Go). Solo debes descargarla en tu tablet, Smart TV o teléfono. De esta manera, podrás disfrutar del encuentro de manera online, en vivo y sin interrupciones.

Una vez que ya cuentes con la app de SKY Plus instalada, inicia sesión con tu cuenta de SKY (la misma que utilizas para la televisión), anda al apartado de deportes o eventos en vivo y selecciona SKY Sports cuando esté activo.

Recuerda que también puedes acceder desde un navegador web en tu computadora, ya que SKY Plus permite la visualización vía escritorio.

Horario, TV y dónde ver Barcelona vs. Alavés en vivo por LaLiga

Fecha: Sábado 21 de octubre de 2026

Sábado 21 de octubre de 2026 Partido: Barcelona vs. Alavés

Barcelona vs. Alavés Horario: 14:00 hora CDMX

14:00 hora CDMX Canal TV / Streaming: Sky Sports y Sky Plus+

Sky Sports y Sky Plus+ Lugar: Spotify Camp Nou (Barcelona)